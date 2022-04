Intraprenoriatul, calea de mijloc între spiritul antreprenorial și stabilitate

.com

Considerat în trecut un oximoron, prin faptul că cine alegea statutul de angajat elimina implicit activitatea de antreprenoriat, intraprenoriatul (atitudinea antreprenorială în cadrul unei companii) câștigă teren în rândul abilităților de care companiile încep să țină cont din ce în ce mai mult, în strategia de dezvoltare.

Pentru un angajat automotivat și orientat către inițiativă și acțiune, intraprenoriatul combină explorarea și dezvoltarea de servicii sau produse inovatoare, cu cadrul stabil oferit de compania în care acesta activează.

Față de antreprenoriat, care vine cu riscuri și posibile pierderi financiare, pentru un intraprenor acest aspect este absorbit de către organizație. În același timp, organizația oferă libertatea de a experimenta și inova, iar pe termen lung angajații intraprenori pot dezvolta departamente noi, sau divizii noi centrate pe produsul sau serviciul creat sau dezvoltat.

Exemple cu impact global

Există diferite căi prin care organizațiile pot încuraja intraprenoriatul. Un exemplu arhicunoscut este Google 20%, prin care angajații Google pot folosi 20% din timpul de lucru pentru a dezvolta idei și produse care nu au legătură cu jobul lor obișnuit. Rezultate notabile ale încurajării intraprenoriatului îl reprezintă serviciul de poștă electronică Gmail, sau butonul “like” al Facebook. Un alt exemplu este compania DreamWorks Animation, care oferă angajaților cursuri de scriere a scenariilor, în urma carora aceștia își pot prezenta creațiile spre a fi cumpărate de către companie.

Intraprenorii sunt acei angajați cu abilități de lideri, au o gândire inovatoare și nu se tem să ia decizii ori să își asume riscuri. Sunt hotărâți să genereze schimbări și să găsească soluții. În același timp, nu vin cu idei noi în fiecare zi, pornesc de la o expertiză de business similară cu a colegilor lor, dar dobândesc abilități și cunoștințe în plus, pe care le transformă în servicii sau produse noi.

Companiile sau brandurile care încurajează spiritul intraprenorial beneficiază de dezvoltarea departamentelor, dar și a companiei ca întreg, în schimb angajatorii care nu susțin acesți membri ai echipei riscă să îi piardă în favoarea altor companii ori chiar a inițiativelor de business personale.

Alecsandra Ecard este consilier de cariera si dezvoltare personala, cu experienta in proiecte educationale de angajabilitate destinate adolescentilor si tinerilor, cu accent pe invatamantul tehnic si profesional. Implicata in multiple proiecte de voluntariat si activitati din spectrul ONG, cu precadere in aria sistemului social de protectie.

