Trei mari spitale din București au rămas fără curent. „Zonele critice funcţionează pe generatoare”

Trei mai spitale din Capitală au rămas fără curent electric. Institutul Clinic Fundeni, Institutul Oncologic și Institutul pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" din București au fost grav afectate de o pană de curent.

Zonele critice din unitățile medicale funcționează cu ajutorul generatoarelor, potrivit adevarul.ro.

„La institutul C. C. Iliescu, situația este în acest moment sub control, iar toți pacienții care au nevoie beneficiază de îngrijiri medicale, inclusiv de intervenții chirurgicale.

Pacienții sunt în siguranță. Nu a rămas niciun pacient neoperat sau netratat. Din păcate, sunt momente când se întrerupe curentul. Enel a promis că problema va fi remediată complet în câteva ore, în cursul zilei de astăzi”, a informat purtătorul de cuvânt al instituției dr. Șerban Bubenek.

De asemenea, o situație dificilă este și la Institutul Clinic Fundeni.

„Zonele critice funcţionează pe generatoare” a precizat managerul Anca Coliţă.

Compania furnizoare „remediază problema”, mai spune managerul de la Institutul Clinic Fundeni.

Conform unor surse medicale, cea mai mare teamă a cadrelor medicale este că aparatura se poate deteriora din cauza întreruperilor de curent.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat luni, 15 iulie, după Comitetul ministerial pentru sectorul energetic, convocat în contextul caniculei, că nu există un risc asupra echilibrului sistemului energetic naţional, sau riscul unor avarii generalizate, pe zone largi, ci doar anumite probleme strict locale, scrie News.ro.

1E un subiect sensibil. De ce? Pentru că într-o altă epocă, românilor li s-au restrâns aceste drepturi pe care într-o ţară civilizată ar trebui să le ai. Ar trebui să ai dreptul să-ţi aprinzi lumina, să pui maşina de spălat rufe când doreşti. E adevărat, din perspectiva Sistemului Energetic Naţional, dacă un român vrea să facă un bine, ar trebui să nu pornească maşină de spălat rufe sau de spălat vase sau alţi consumatori în acest vârf de seară, deci între ora 18:00 şi ora 21:00. Ar putea face acest lucru”, a mai spus ministrul Energiei, citat de Agerpres.

Aproape toată ţara se află sub cod roşu de caniculă, temperaturile ajungând la 42 de grade ziua, iar nopţile vor fi tropicale.

