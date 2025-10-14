Ajutor la întreținere prin eliminarea TVA pentru apă la consumatorii casnici. Limita prevăzută de noul proiect legislativ

Autor: Aniela Manolea
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:04
276 citiri
Ajutor la întreținere prin eliminarea TVA pentru apă la consumatorii casnici. Limita prevăzută de noul proiect legislativ
Ajutor la întreținere prin eliminarea TVA pentru apă FOTO Pixabay

Consumul de apă de la robinet ar putea fi scutit de TVA, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat de mai mulți parlamentari PSD și AUR. Dacă este adoptată, măsura ar produce o scădere imediată a facturilor de întreținere. În proiectul legislativ depus pe 9 octombrie, există însă și unele restricții. De apa scutită de TVA ar beneficia doar consumatorii casnici și doar în cantitate limitată.

Proiectul de lege care ar scuti de la plata TVA apa de la robinet a consumatorilor casnici modifică și completează legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Limita pentru scutirea de TVA vizează doar primii 5 metri cubi de apă consumată pe lună, după care s-ar adăuga TVA-ul de 11%, crescut de la 9% în luna august.

Tariful mediu pe țară pentru apa primită de consumatorii casnici este de 14,50 lei pe metrul cub fără TVA și de 16 lei cu TVA inclus. Astfel, la un consum de 5 metri cubi la prețul mediu, costul ar fi de aproape 80 lei, dar prin scutirea TVA ar coborî la 72 lei, potrivit Digi24.ro.

„În prezent, cetăţenii României, în special cei care locuiesc la bloc, suportă costuri de până la 10-11 ori mai mari decât ar fi normal, diferenţiat, în funcţie de regiune. Serviciul vital de apă potabilă nu trebuie să fie transformat într-o susă de profit excesiv, iar pierderile din reţea şi lipsa de investiţii nu trebuie să fie imputate tot populaţiei. Reţelele de apă sunt în mare parte vechi, cu pierderi uriaşe, iar aceste costuri sunt suportate de cetăţeni”, se arată în proiectul legislativ depus de senatorii PSD și AUR.

„Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu”, spun inițiatorii care consideră că scutirea de TVA ar aduce România „în rândul ţărilor care să poată asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure”.

Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”
Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”
Președintele Consiliul Județean Maramureș, Gabriel Zetea (PSD), și-a anunțat candidatura pentru o funcție de vicepreședinte la Congresul PSD așteptat în 7 noiembrie. El a anunțat marți,...
AUR strânge tot mai mulți susținători. Cât de mare este diferența față de următorul partid, conform celui mai nou sondaj
AUR strânge tot mai mulți susținători. Cât de mare este diferența față de următorul partid, conform celui mai nou sondaj
Ultimul Barometru Informat.ro – INSCOP Research arată o stabilizare a intenției de vot înaintea alegerilor parlamentare. Conform sondajului realizat între 6 și 10 octombrie 2025 pe un...
#intretinere, #factura apa, #scutire TVA, #apa robinet, #PSD, #aur , #intretinere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa 12 ani! Michael Schumacher a dat "primul semn de viata" dupa accidentul "horror" si a aparut dovada
Digi24.ro
Se schimba modul in care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect MAI
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Final de film pentru jaful de la Poșta Timișoara. Fugarul acuzat că a furat 10 milioane de lei, arestat în Italia
  2. Ajutor la întreținere prin eliminarea TVA pentru apă la consumatorii casnici. Limita prevăzută de noul proiect legislativ
  3. Avertismentul unui general român cu privire la războiul hibrid: „Nu e practicat numai de Rusia!”
  4. „Revoluție” legislativă: planul Poliției pentru românii care primesc amenzi. Ce vor face șoferii cu permisul reținut
  5. Au fost identificate cele patru cadavre ale ostaticilor predate de Hamas. Anunțul armatei israeliene FOTO
  6. Noua lege a pensiilor magistraților, departe de cerințele Bruxelles-ului. Acuzațiile CSM
  7. Șeful NATO umilește Rusia. Lovește direct în forța militară a lui Putin. „Armatele noastre sunt infinit mai bune decât cea rusă. La aviație, nu sunt nici măcar umbra noastră” VIDEO
  8. Jurnalist omorât în bătaie pe o stradă din Istanbul. „Acest atac josnic a vizat adevărul, libertatea presei şi dreptul la informaţie”
  9. Noi imagini de pe Autostrada Transilvania. Cum arată șantierul pe secțiunile aflate în execuție VIDEO
  10. Mii de români vor beneficia de noul sistem de pensii din Germania și vor primi 2.000 de euro fără să plătească impozite