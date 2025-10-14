Ajutor la întreținere prin eliminarea TVA pentru apă la consumatorii casnici. Limita prevăzută de noul proiect legislativ

Consumul de apă de la robinet ar putea fi scutit de TVA, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat de mai mulți parlamentari PSD și AUR. Dacă este adoptată, măsura ar produce o scădere imediată a facturilor de întreținere. În proiectul legislativ depus pe 9 octombrie, există însă și unele restricții. De apa scutită de TVA ar beneficia doar consumatorii casnici și doar în cantitate limitată.

Proiectul de lege care ar scuti de la plata TVA apa de la robinet a consumatorilor casnici modifică și completează legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Limita pentru scutirea de TVA vizează doar primii 5 metri cubi de apă consumată pe lună, după care s-ar adăuga TVA-ul de 11%, crescut de la 9% în luna august.

Tariful mediu pe țară pentru apa primită de consumatorii casnici este de 14,50 lei pe metrul cub fără TVA și de 16 lei cu TVA inclus. Astfel, la un consum de 5 metri cubi la prețul mediu, costul ar fi de aproape 80 lei, dar prin scutirea TVA ar coborî la 72 lei, potrivit Digi24.ro.

„În prezent, cetăţenii României, în special cei care locuiesc la bloc, suportă costuri de până la 10-11 ori mai mari decât ar fi normal, diferenţiat, în funcţie de regiune. Serviciul vital de apă potabilă nu trebuie să fie transformat într-o susă de profit excesiv, iar pierderile din reţea şi lipsa de investiţii nu trebuie să fie imputate tot populaţiei. Reţelele de apă sunt în mare parte vechi, cu pierderi uriaşe, iar aceste costuri sunt suportate de cetăţeni”, se arată în proiectul legislativ depus de senatorii PSD și AUR.

„Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu”, spun inițiatorii care consideră că scutirea de TVA ar aduce România „în rândul ţărilor care să poată asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure”.

