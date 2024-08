Cel puțin 13 morţi şi 4,5 milioane de sinistraţi în Bangladesh, în inundații cauzate de ploi diluviene. „Situaţia este catastrofală” FOTO/VIDEO

Cel puţin 13 persoane au murit, iar aproximativ 4,5 milioane de persoane au fost afectate de inundaţii în Bangladesh, cauzate de ploi diluviene, anunţă vineri, 23 august, autorităţile, relatează AFP.

Aproape 190.000 de sinistraţi au fost primiţi în refugii de urgenţă, anunţă Ministerul Gestionării Catrastrofelor şi Ajutoarelor.

”Patru milioane şi jumătate persoane au fost afectate, iar 13 persoane au murit în întreaga ţară”, anunţă într-un comunicat ministerul.

Bangladeshul, o ţară cu 170 de milioane de locuitori şi brăzdată de sute de râuri, este afectată adesea de inundaţii devastatoare.

O mare parte a teritorului acestei ţări este constituită de delte sau mari fluvii himalayene, ca Gangele şi Brahmapurta, care se varsă în mare după ce traversează India.

Bangladeshul este una dintre cele mai vulnerabile ţări la catastrofe legate de modificările climatice.

Ploile musonice cauzează anual pagube considerabile, iar încălzirea globală creşte amploarea şi frecvenţa acestora.

