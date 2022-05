Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a survolat luni, 30 mai, zonele afectate de ploile torenţiale din ultimele zile. Inundațiile masive au provocat cel puțin 91 de decese, 26 de oameni fiind în continuare dispăruți în regiunea Recife, din nord-estul țării, potrivit AFP.

”Nu ne-am putut apropia. Am vrut să aterizăm, dar piloţii au recomandat să nu facem acest lucru, din cauza instabilităţii solului”, a declarat şeful statului în cadrul unei conferinţe de presă în prezenţa mai multor miniştri, cu puţin timp înainte de anunţarea noului bilanţ de către pompieri.

Preşedintele Bolsonaro a postat pe Twitter un videoclip cu elicopterul în care se afla survolând regiunea, cu zone complet inundate şi cu un deal pe care vegetaţia este întreruptă de o bandă verticală maro uriaşă cauzată de o alunecare de noroi.

”Suntem trişti, bineînţeles, obiectivul nostru este să consolăm familiile şi să venim în ajutorul populaţiei cu mijloace materiale”, a continuat el.

Ministrul Dezvoltării Regionale, Daniel Ferreira, a anunţat că guvernul a deblocat un miliard de reali (aproximativ 198 de milioane de euro) pentru a ajuta victimele.

”Jumătate din sumă este destinată răspunsului imediat, pentru finanţarea achiziţionării de saltele, produse de igienă şi alimente, şi pentru restabilirea serviciilor esenţiale, precum furnizarea de apă şi electricitate”, a explicat ministrul.

Restul de bani va fi folosit, potrivit acestuia, pentru a ”reconstrui infrastructura publică şi locuinţele” distruse de ploile torenţiale care au lovit statul Pernambuco de la mijlocul săptămânii trecute.

În această regiune deluroasă unde se află numeroase locuinţe construite în condiţii precare, furtunile au provocat alunecări de teren soldate cu victime.

Una dintre zonele cele mai afectate este Jardim Monteverde, la graniţa dintre Recife şi municipalitatea Jaboatao dos Guararapes, unde au fost găsite peste 20 de cadavre după ce o alunecare de noroi a măturat sâmbăta totul în cale.

