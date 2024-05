Guvernul regional a anunțat că cinci persoane au murit, iar alte 18 au fost date dispărute în urma unor ploi puternice în statul Rio Grande do Sul, în sudul Braziliei, relatează AFP.

Intemperii au afectat 77 de municipalităţi în acest stat, în care aproximativ 100 de persoane au fost evacuate de la domiciliu, iar alte aproximativ 120 au fost trimise în adăposturi de urgenţă.

LULA ARATĂ CU DEGETUL „MODIFICĂRI CLIMATICE”

„Guvernul federal se alătură eforturilor statului şi municipalităţilor în vederea depăşirii acestui moment dificil, reflexul modificărilor climatice care afectează planeta”, a scris marţi pe X preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, după ce s-a întâlnit cu guvernatorul Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O alertă este în continuare în vigoare, în contextul în care condiţiile meteorologice urmează să se înrăutăţească.

Chuvas no Rio Grande do Sul deixam três mortos e 300 mil desabrigados pic.twitter.com/JiutY8Myef — 🇧🇷🇧🇷 Nunes Oliveira 🇧🇷🇧🇷 (@NunesOliveira33) April 30, 2024

„În orele următoare, volumul precipitaţiilor urmează să rămână ridicat (...). Toate râurile se află la niveluri superioare pragurilor de alertă”, a avertizat Guvernul statului Rio Grande do Sul.

La sfârşitul lui martie, ploi în sud-estul Braziliei s-au soldat cu moartea a 25 de persoane în statele Rio de Janeiro şi Espirito Santo.

⚡Floods hit Brazil. City streets are completely hidden under water, and overflowing rivers are demolishing bridges. pic.twitter.com/VsZxi3ZxYu — Гакрукс (@Gakruks1) May 1, 2024

Sudul şi sud-estul Braziliei sunt afectate în prezent de un front rece după un val de căldură extremă.

