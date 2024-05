Dezastru în Brazilia. Zeci de morți și dispăruți, după inundațiile catastrofale care au dus la ruperea unui baraj VIDEO

Barajul de la o hidrocentrală din sudul Braziliei a cedat, după zile de ploi abundente care au declanşat inundaţii masive, provocând moartea a peste 30 de persoane, în timp ce alte 60 de persoane sunt date dispărute în statul Rio Grande do Sul, relatează BBC.

Aproximativ 15.000 de localnici şi-au părăsit casele începând de sâmbătă. Cel puţin 500.000 de persoane au rămas fără energie electrică şi apă potabilă în tot statul.

Ruperea barajului a declanşat un val de doi metri, provocând panică şi pagube suplimentare în zonele deja inundate. Barajul este situat între localitatea Cotiporã şi oraşul Bento Gonçalves.

Vremea extremă a fost cauzată de o combinaţie rară de temperaturi mai ridicate decât media, umiditate ridicată şi vânturi puternice.

