A crescut numărul morților în urma inundațiilor catastrofale din Brazilia. Zeci de oameni, în continuare dispăruți VIDEO

În urma ploilor abundente care au afectat Rio Grande do Sul, cel mai sudic stat din Brazilia, au murit 39 de persoane, au anunţat vineri autorităţile locale, iar bilanţul victimelor este de aşteptat să crească, deoarece zeci de persoane nu au fost încă găsite, relatează Reuters.

Autoritatea de apărare civilă din Rio Grande do Sul a declarat că 68 de persoane sunt încă dispărute şi cel puţin 24.000 au fost strămutate, în timp ce furtunile au afectat mai mult de jumătate din cele 497 de oraşe din acest stat, care se învecinează cu Uruguay şi Argentina.

Unimaginable conditions during flooding in Nova Prata, Serra Gaúcha region, Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷

▪︎ 30 April 2024 ▪︎#floods #flooding #RioGrandedoSul #NovaPrata #Brazil pic.twitter.com/VxkFd1n7lo