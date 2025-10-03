Bulgaria, lovită de inundații devastatoare. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:04
Bulgaria, lovită de inundații devastatoare. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO
Inundații în Bulgaria Foto: Captură video/X/@ehrlichetweets

Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive în Bulgaria.

S-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar stațiunea Elenite a avut cel mai mult de suferit, potrivit Bulgaria Dnes.

Din imaginile postate pe rețelele de socializare se observă cum stațiunea, situată după Sveti, a fost luată complet de viituri. Nivelul apei a ajuns atât de ridicat încât a inundat mai bine de jumătate dintre clădiri și străzi, mașinile plutind în apă.

Autoritățile au început evacuarea oamenilor de acolo. S-a emis și un mesaj BG-Alert, în care s-au transmis instrucțiuni de evacuare imediată și recomandări de urcare pe terenuri mai înalte.

Mai multe echipaje de pompieri se află deja la fața locului pentru a salva oamenii din calea viiturilor și a acorda sprijin victimelor.

Guvernatorul regional se va deplasa în zona afectată pentru a coordona intervențiile și a oferi asistența necesară.

Stare de urgență

Autoritățile locale au declarat stare de urgență și le recomandă cetățenilor să fie foarte atenți și să respecte anunțurile oficiale.

Echipele de intervenție sunt pregătite să răspundă la toate solicitările, dar situația rămâne instabilă.

