Patru persoane ucise de ploile violente din China. O alta este dată dispărută VIDEO

Patru persoane au murit şi o alta a fost dată dispărută luni, 24 iunie, a doua zi după o alunecare de teren în China. În țara asiatică este în vigoare o alertă de ploi torenţiale în mai multe regiuni, în special în centrul ţării, a anunţat presa de stat, citată de AFP.

Rain-triggered flash floods have inundated some communities of Huangshan City in east China's Anhui Province. Local authorities have launched an emergency plan to evacuate residents. #China #floods pic.twitter.com/a6YykCSFpV