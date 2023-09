Alertă în China după ce zeci de crocodili au scăpat dintr-o crescătorie, în urma inundațiilor puternice VIDEO

Un oraş chinez a lansat o operaţiune de căutare a zeci de crocodili care au scăpat dintr-o crescătorie în urma inundaţiilor din ultimele zile, au anunţat marţi, 12 septembrie, surse oficiale, informează AFP.

Precipitaţiile puternice aduse de un taifun care a măturat China meridională săptămâna trecută au provocat inundaţii în Hong Kong şi în alte zone.

În apropiere de oraşul Maoming, situat în provincia Guangdong, potopul a dus la deversarea unui lac dintr-o fermă de creştere a crocodililor, iar aproape 70 dintre aceştia au profitat pentru a evada, a relatat presa locală.

Autorităţile ”încearcă să rezolve problema” a precizat pentru AFP biroul local pentru servicii de urgenţă, fără să poată preciza câţi crocodili se află în libertate şi dacă câţi dintre ei au fost capturaţi.

Într-un videoclip publicat online de revista Beijing News apar salvatori îmbrăcaţi în uniforme roşii inspectând dintr-o barcă câmpurile inundate.

În alte imagini apar mai mulţi crocodili de circa doi metri lungime, aşezaţi pe un drum, cu fălcile legate bandă adezivă roşie.

”Crocodilii sunt în continuare în apă şi mai multe departamente administrative depun eforturi pentru a-i prinde”, a relatat postul de radio China National Radio (CNR), citând serviciile locale însărcinate cu agricultura.

”Această situaţie particulară face obiectul unei anchete”, a adăugat postul de radio, ”inclusiv asupra numărului de crocodili” scăpaţi.

În China, crocodilii sunt crescuţi pentru piele, precum şi pentru carnea lor, utilizată uneori în medicina tradiţională.

🚨Alert! Over 70 #crocodiles 🐊from a farm are on the loose in a village of Maoming, #Guangdong Province, after flooding. No injuries are reported. Residents are advised to stay indoors while the hunt is ongoing. #animals pic.twitter.com/c6jMUvOeYV