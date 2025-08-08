Inundații devastatoare în China. Cel puțin zece morți și 33 de dispăruți. Xi Jinping ordonă „eforturi absolute” pentru găsirea dispăruților VIDEO

Vineri, 08 August 2025, ora 15:00
Inundații în China Foto: Captură video/X/@TRTWorldNow

Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri, 8 august, presa de stat, relatează AFP.

Xi Jinping ordonă „eforturi absolute” în vederea găsirii dispăruţilor.

”Începând de la 7 august, ploi torenţiale continue au provocat inundaţii bruşte”, potrivit postului naţional CCTV.

”Zece persoane au murit, iar (alte) 33 au fost date dispărute”, anunţă postul.

Acest episod intervine după evacuarea a 82.000 de persoane la Beijing, şi în urma unor ploi torenţiale în Hong Kong şi în Taiwan.

Preşedintele chinez Xi Jinping a ordonat să se depună un ”efort absolut” în vederea salvării persoanelor date dispărute, potrivit postului de stat.

Preşedintele chinez a ordonat ca toate regiunile din China să-şi dubleze eforturile în vederea identificării riscurilor, având în vedere frecvenţa fenomenelor meteorologice extreme, potrivit CCTV.

Înregistrări video postate de pompieri pe reţele de socializare Weibo surprind salvatori care ghidează persoane într-o apă gri, învolburată, într-un sat.

Guvernul local din Gansu a publicat fotografii cu străzi acoperite de pietre şi noroi.

China este afectată frecvent de catastrofe naturale, mai ales vara, când în anumite regiuni au loc ploi puternice, în timp ce în altele se înregistrează o caniculă zdrobitoare.

În iulie, 44 de persoane au murit în ploi diluviene în nordul Beijingului, unde periferia rurală a fost cea mai grav afectată.

