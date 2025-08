Inundații devastatoare în China. Cel puțin 44 de persoane au murit. A fost instituită stare de alertă maximă FOTO/VIDEO

Beijingul a instituit luni, 4 august, stare de alertă maximă în câteva districte din cauza precipitațiilor abundente și a avertizat locuitorii să nu iasă din case fără motiv, după ce zeci de persoane au murit recent în cele mai grave inundații care au lovit capitala Chinei după 2012, relatează Reuters.

Spre sfârșitul lunii trecute, cel puțin 44 de persoane au murit la Beijing după zile de ploi torențiale. Majoritatea victimelor au fost persoane surprinse de creșterea rapidă a nivelului apei într-un azil din districtul Miyun, situat la periferia nord-estică a orașului. Decesele au determinat autoritățile să recunoască deficiențele planurilor de urgență pentru situații meteorologice extreme.

Nearly a year's worth of rain fell in a week in Beijing, the capital of China

The worst #flooding

In a few days, some areas received up to 90% of the annual rainfall, which is about 600 mm. At least 34 people have died and more than 80k residents have been evacuated#climate pic.twitter.com/HTTeHTKMV3