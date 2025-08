Inundații devastatoare în China. Două persoane au murit, iar alte zece au fost date dispărute VIDEO

Două persoane au murit, iar zece au fost date dispărute în inundaţii, marţi, 22 iulie, în provincia Shandong din estul Chinei, anunţă postul public de televiziune CCTV, relatează AFP.

Ploi diluviene au avut loc în decurs de cinci ore, în noaptea de luni spre marţi, potrivit CCTV.

Aceste precipitaţii au provocat inundaţii bruşte şi au „distrus 19 case” în oraşul Dawangzhuang, potrivit postului.

