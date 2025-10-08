Localitate izolată de ape în Constanța. Revărsarea unui canal colector a agravat situația de Cod roșu cu acumulări masive de apă VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 12:17
613 citiri
Localitate izolată de ape în Constanța. Revărsarea unui canal colector a agravat situația de Cod roșu cu acumulări masive de apă VIDEO
Localitate izolată de ape în Constanța sub cod roșu Foto: Facebook/INHGA

O localitate este izolată temporar de ape în județul Constanța, au anunțat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea miercuri, 8 octombrie. Una dintre cauze este acumularea masivă de apă, dar la situație a contribuit și revărsărea unui canal colector.

„Din cauza acumulării masive de apă şi urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată. Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între localitatea Seimeni şi localitatea Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Ei au menţionat că, pentru evacuarea apei, acţionează o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată.

De asemenea, pe fondul închiderii totale a circulaţiei pe DN2A, între km 142 -164 pentru lucrările efectuate la podul rutier din Crucea şi al acumulărilor de apă pe carosabil au fost stabilite următoarele rute ocolitoare:

1. Ţepeş Vodă (DC63) - Siliştea (DJ224) - Siliştea - Topalu (DJ223) - Tichilesti (DJ223) NEPRACTICABIL urmare a acumulărilor de apă în Ţepeş Vodă şi Tichilesti.

2. Pantelimon (DJ226B) - Runcu (DJ225) - Saraiu (DN22A) - Hârşova PRACTICABIL LIMITAT urmare a acumulărilor de apă din Runcu şi Vulturu. Pe acest traseu echipaje de poliţie rutieră asigură deplasarea organizată în convoi.

Judeţul Constanţa se află sub cod roşu de precipitaţii până miercuri, la ora 15.00.

