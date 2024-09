Inundații în Europa: Bilanțul victimelor crește la 19. O altă țară intră în alertă maximă FOTO/VIDEO

Trupul neînsufleţit al celei de-a cincea victime a furtunii Boris din Austria a fost găsit marţi, 17 septembrie, în casa sa inundată, a anunţat poliţia, bilanţul total al victimelor din Europa urcând astfel la 19, transmite AFP.

O femeie de 81 de ani a decedat, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei din Austria Inferioară.

Un pompier a murit, de asemenea, duminică, iar luni a fost anunţat decesul a trei bărbaţi, în vârstă de 40-50 de ani, respectiv 70 şi 80 de ani.

Furtuna Boris a provocat moartea a cel puţin 19 persoane în Europa Centrală şi de Est. Pe lângă cele cinci victime din Austria, România a raportat şapte decese, Polonia patru, iar Republica Cehă trei, precum şi opt dispăruţi.

At least 17 dead due to Storm "Boris", one of the region's worst in decades - CNN.

Deşi condiţiile meteorologice dau semne de ameliorare în mai multe zone, solul rămâne saturat, iar râurile continuă să iasă din matcă, ceea ce a determinat autorităţile să solicite prudenţă din partea populaţiei.

În Austria, 26 de sate sunt încă izolate. Odată cu ieşirea soarelui din nori, "descoperim amploarea dezastrului", a declarat guvernatorul regional Johanna Mikl-Leitner.

În total, 33.000 de intervenţii au fost efectuate de la începutul ploii torenţiale şi al vântului puternic, vineri.

La Viena, patru linii de metrou rămân parţial închise. Şi parcurile din oraş au fost închise, din cauza riscului de cădere a arborilor.

În Republica Cehă, peste 60.000 de locuinţe sunt încă private de electricitate, în special în nord-est.

Apa din cel mai mare bazin de retenţie din ţară, Rozmberk, situat în sud, a depăşit malurile.

The flood of the century covered Europe, dozens of people died, and water flooded cities.

After torrential rains, a dam burst in southwestern Poland. Polish authorities warn that a dam breach poses a serious threat to settlements along local rivers. The Polish army and aviation… pic.twitter.com/wj3hjMEFg3