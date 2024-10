Destinații populare printre români, devastate de inundații. A plouat într-o oră cât în două luni şi jumătate VIDEO

Ciclonul Casandra a făcut ravagii în țările din Balcani. Croația, Bosnia Herțegovina, Muntenegru, dar și Grecia au fost afectate de furtuni puternice, ploi abundente, inundații și alunecări de teren.

O viitură de doi metri a făcut prăpăd în Croaţia, unde a plouat într-o oră cât în două luni şi jumătate. Peste 3.000 de oameni au rămas fără electricitate. Aversele au provocat şi alunecări de teren, iar multe drumuri sunt blocate de mâl, crengi şi pietre aduse de puhoaie.

La graniţa cu Croaţia, unde a avut loc o alunecare de teren catastrofală din cauza ciclonului Cassandra, echipele de salvare caută zi şi noapte supravieţuitori.

Vidite li "nadvožnjak" u daljini u zadnjim sekundama videa? To je zapravo most. Zapamtite ga za kasnije.

Oamenii au crezut că a cedat un baraj de apă

"Vecinul meu a fost îngropat de viu de o alunecare de teren în casa lui. Se pare că a vrut să iasă, dar torentul a fost atât de puternic, încât l-a închis în casă, unde a murit", a povestit un localnic.

Furtuna violentă a adus necazuri şi în Grecia. Un bărbat de 52 de ani a fost luat de ape, iar pompierii i-au găsit trupul la şase kilometri distanţă.

Inundații devastatoare în Bosnia și Herțegovina.

Autoritățile din Bosnia și Herțegovina au declarat sâmbătă stare de urgență, din cauza inundațiilor puternice. Cel puțin 21 de persoane au murit, iar alte zeci au fost date dispărute. În zonele montane s-au produs alunecări de teren.

🥺In Bosnia and Herzegovina, bad weather caused floods and landslides, at least 18 people died.

In neighboring Croatia, they are preparing to leave the banks of rivers.

In Montenegro, after the downpours, some villages were cut off by water. pic.twitter.com/CMr1H0FUFF