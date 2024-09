Ciolacu, despre situaţia românilor afectaţi de inundaţii: „Este posibil să facem astăzi şedinţă de Guvern pentru a veni cu anumite ajutoare” VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că este posibil ca luni, 16 septembrie, să aibă loc o şedinţă de Guvern pentru a veni cu anumite ajutoare în sprijinul celor afectaţi de inundaţiile din estul ţării.

El a adăugat că oamenii din acele zone au nevoie în primul rând să nu mai plouă şi a menţionat că prognozele arată că intrăm în normalitate din punct de vedere al precipitaţiilor.

”Pentru a veni rapid cu anumite ajutoare care exced rezervelor statului este posibil să facem astăzi şedinţă de Guvern”, a anunţat, luni, Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat de ce anume au nevoie de oamenii afectaţi de inundaţii.

”În primul rând să nu mai plouă. Şi prognozele arată că din acest moment intrăm într-o normalitate. Azi noapte am avut o monitorizare din oră în oră şi nu numai în zona Galaţi şi în zona Iaşi. În zona Iaşi aţi văzut că am anticipat, făcusem centre de logistică, anticipând eventuale probleme şi în zonă, Vaslui, Botoşani, dar de această dată Dumnezeu a ţinut cu noi şi am depăşit”, a explicat premierul.

Referitor la măsurile care ar putea fi luate, Ciolacu a declarat: ”Sunt, în primul rând, măsuri financiare, pentru că oricum este o dislocare şi din partea pompierilor şi din partea armatei, sunt 15 judeţe mobilizate pe zonă. Nu sunt toate capacităţile în acest moment pentru a nu încurca. Este o coordonare unică. Cu domnul vicepremier Predoiu am avut discuţii şi azi noapte şi astăzi de dimineaţă. O să ne implicăm”.

El a menţionat că este mulţumit de cum au intervenit autorităţile.

Premierul a mai fost întrebat şi despre reconstrucţia caselor din zonele afectate.

”În primul rând haideţi să facem curăţenie şi să vedem ce nu se mai poate recupera şi acolo o să intervenim”, a răspuns Marcel Ciolacu.

De asemenea, el a fost întrebat de ce nu au fost luate măsuri având în vedere că oamenii din judeţul Galaţi s-au mai confruntat cu inundaţii şi în trecut.

”În primul rând, eu n-am avut nicio informare. În al doilea rând, să ştiţi că cu natura nu poţi să te pui. În acest moment, în schimb, am mutat toţi specialiştii şi de la Iaşi, fiindcă ei ţin ca organizare administrativă de Iaşi, şi experţii de la Apele Române din Bucureşti.

Am făcut o solicitare şi către mediul academic, Universitatea de Construcţii, să vedem dacă se poate lua sau se pot face anumite investiţii ca să nu se mai întâmple acest lucru. Faţă de 2013, cantitatea de apă a fost de aproape de trei ori mai mare. Era foarte greu să poţi gestiona o asemenea furie a naturii”, a afirmat premierul Ciolacu.

