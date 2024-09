Un "greu" din PSD îl dă în judecată pe George Simion: "Minciuna trebuie să aibă un preţ"

Europarlamentarul PSD Dani Nica a anunțat vineri, 27 septembrie, că îl dă în judecată pe președintele AUR, George Simion, după ce acesta din urmă a lansat zvonuri în spațiul public conform cărora eurodeputatul ar deține anumite construcții hidrotehnice.

Dan Nica, liderul delegaţiei PSD în Parlamentul European, a declarat că politizarea dramei oamenilor din cele 28 de localităţi afectate de inundaţii şi dezinformarea trebuie pedepsite, se arată într-un comunicat al organzației PSD Galați remis Agerpres. Din acest motiv pentru, europarlamentarul îi va cere lui George Simion daune materiale, iar toţi banii pe care îi va obţine în instanţă îi va dona pentru refacerea caselor sinistraţilor din judeţul Galaţi.

"George Simion, candidat la Preşedinţia României, în loc să-i ajute pe oamenii care au fost atât de grav afectaţi de inundaţiile din Galaţi, a decis să vină cu o serie întreagă de minciuni. Pentru acest lucru, pentru minciunile pe care le-a spus despre mine, am decis să-l dau în judecată şi toţi bani pe care-i voi obţine în instanţă îi voi pune la dispoziţia Crucea Roşie sau celor care se ocupă de reconstrucţia caselor celor care au fost afectaţi de inundaţiile din Galaţi, pentru că minciuna trebuie să aibă un preţ. Eu nu am avut, nu am diguri, iazuri, bălţi de peşte, baraje, iar pentru aceste minciuni George Simion trebuie să plătească, pentru că minciuna trebuie să aibă un preţ. Preţul îl va plăti George Simion", a declarat Nica, citat în comunicat.

