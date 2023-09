O nouă catastrofă în Grecia. Un elicopter s-a prăbușit, case și drumuri au fost inundate VIDEO

Armata, pompierii şi Protecţia Civilă din Grecia sunt în stare de alertă maximă după inundaţiile catastrofale cauzate de ploile diluviene care au lovit din nou centrul țării, la trei săptămâni după furtuna Daniel, relatează AFP.

Începând de miercuri, noua furtună - denumită Elias - a afectat mai ales oraşul Volos, capitala prefecturii Magnesia, Insula Evia şi prefectura Ftiotida, antrenând revărsări ale unor torenţi, alunecări de teren, ruperi de baraje, inundarea unor drumuri şi locuinţe, potrivit pompierilor.

Central Greece was struck by Storm Elias on September 27th and 28th, marking the second time in just 20 days that Volos experienced over 300 mm of rainfall within a 24-hour timeframe.#StormElias pic.twitter.com/bAuL4VFrG8