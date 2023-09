Lacul uriaș format în centrul Greciei după inundațiile catastrofale din ultimele zile. Șapte persoane au murit VIDEO

Inundațiile din Grecia au provocat distrugeri uriașe în centrul țării. O zonă de câmpie s-a transformat într-un lac uriaș, mii de locuințe fiind inundate.

Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenţionare de călătorie pentru Grecia, unde sunt mai multe zone calamitate, iar circulaţia este restricţionată, în urma ciclonului ”Daniel”.

„Câmpia Tesalia s-a transformat într-un lac imens”, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor greci, Yannis Artopios, pentru postul public de televiziune ERT. El a relatat despre o „operaţiune majoră” în vederea evacuării locuitorilor, desfăşurată cu bărci de salvare, pentru a ajunge la Palamas, în apropiere de oraşul Karditsa, unde apa a atins între 1,5 şi 2 metri.

Apa are între 1,5 şi 2 metri înălţime, iar locuitorii sunt blocaţi în casele lor fără niciun ajutor, a declarat Giorgos Sakellariou, primarul din Palamas, pentru postul privat de televiziune Skai, care a difuzat imagini de la inundaţii, cu case aflate sub apă.

Catastrophic flooding in Greece and several other parts of the world. Simply not being reported. Is it no longer news?

pic.twitter.com/1K40VQJiUS