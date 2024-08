Cel puţin 28 de persoane au murit în ultimele trei zile din cauza inundaţiilor provocate de ploi torenţiale în vestul Indiei, unele înecate, altele în urma prăbuşirii caselor, au declarat miercuri seara, 28 august, responsabili guvernamentali, informează AFP.

Râurile din Gujarat, un stat situat pe coasta de vest a ţării, au ieşit din matcă şi peste 30.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele.

Serviciile de meteorologie au avertizat că noi ploi puternice sunt aşteptate joi, 29 august, în acest stat.

"CNN arrives in #Bangladesh after Dr. Yunus invites global media. The report highlights sudden water level rise following India ’s dam release, implicating India in the floods." #Bangladeshflood pic.twitter.com/COjTLhJGrT

Treisprezece persoane au murit înecate, iar celelalte în urma prăbuşirii unor case şi copaci, a detaliat guvernul statului Gujarat într-un comunicat.

Ziarul Indian Express a raportat însă un bilanţ şi mai ridicat, menţionând 35 de morţi.

Circa 1.850 de persoane au fost salvate în cadrul operaţiunilor de salvare desfăşurate de echipele de urgenţă şi de armată, potrivit guvernului din Gujarat.

A crocodile was spotted on the roof of a house in Gujarat's #Vadodara as the state continues to reel from floods after extremely heavy rainfall.

The video of the incident has gone viral on social media. pic.twitter.com/YiQar38EXE