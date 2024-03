Inundații dezastruoase în insula indoneziană Sumatra: 26 de persoane au murit și alte 10 sunt date dispărute VIDEO

Serviciile de urgență au anunțat că inundaţii, urmate de alunecări de teren, pe insula indoneziană Sumatra s-au soldat cu 26 de morţi şi cel puţin 11 dispăruţi, potrivit unui bilanţ publicat luni, 11 martie, relatează AFP.

75.000 de persoane au fost forțate să se refugieze în adăposturi temporare.

„Unsprezece persoane sunt date dispărute şi alte 26 au fost găsite moarte”, a declarat Abdul Muhari, purtător de cuvânt al Agenţiei de gestionare a dezastrelor, într-un comunicat.

Ploile torenţiale au provocat inundaţii şi alunecări de teren în districtul Pesisir Selatan, în provincia Sumatra de Vest, forţând peste 75.000 de persoane să se refugieze în adăposturi temporare. În acelaşi district, 23 de persoane au murit şi şase sunt încă date dispărute, potrivit lui Fajar Sukma, şeful local al serviciilor de urgenţă. Alte trei persoane au fost ucise de vremea rea în districtul Padang Pariaman.

„Bilanţul victimelor ar putea creşte în continuare”, a avertizat Fajar Sukma.

În condiţiile în care ploaia continua să cadă şi luni, condiţiile meteorologice şi întreruperile de curent electric complică munca salvatorilor. Duminică, aceştia au reuşit să aibă acces în zonele cele mai afectate şi să distribuie ajutoare persoanelor evacuate, inclusiv corturi, medicamente şi alimente.

Sute de case, precum şi poduri, moschei şi clădiri publice au fost avariate de vremea rea.

Torrential rains in West #Sumatra province of #Indonesia have caused devastating floods and landslides, resulting in at least 19 fatalities and displacing around 80,000 people. The National Disaster Mitigation Agency, BNPB, reported seven people missing and extensive damage to… pic.twitter.com/2XMgIalDsq