Inundații devastatoare în Indonezia: Cel puțin 10 persoane au murit și alte două sunt date dispărute VIDEO

Dezastrele hidrometeorologice care au lovit districtul indonezian Sukabumi, din provincia Java de Vest, de marţea trecută, au provocat cel puţin 10 morţi, iar alte două persoane sunt încă date dispărute, a anunţat luni, 9 decembrie, agenţia locală de gestionare a dezastrelor, informează Xinhua.

Potrivit lui Deden Sumpena, director interimar al agenţiei de gestionare a dezastrelor din Sukabumi, inundaţii, vânturi puternice şi alunecări de teren au fost semnalate în circa 40 de subdistricte, forţând aproximativ 900 de familii să caute adăpost temporar.

