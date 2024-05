Imagini sfâșietoare în Italia, în timpul inundațiilor: Trei tineri stau îmbrățișați înainte ca puhoaiele să-i înghită. Autoritățile cred că sunt români VIDEO

Tragedie în timpul inundaţiilor din Italia. Trei tineri au fost surprinşi de apele furioase în mijlocul râului Natisone, în regiunea Udine. Conform presei locale, cei trei, două fete şi un băiat, cu vârste între 17 şi 25 de ani, sunt, cel mai probabil, români, și au fost daţi dispăruţi.

Imaginile cu ei, surprinse de un martor, sunt sfâşietoare. Cei trei au fost filmaţi, îmbrăţişaţi, în mijlocul apelor învolburate, fără scăpare. Maşina lor, cu numere româneşti, a fost găsită în apropiere. Salvatorii, care îi caută fără încetare, speră ca fetele și băiatul să fi reuşit să se refugieze din calea puhoaielor, relatează observatornews.ro.

Vă avertizăm, imaginile sunt cu un puternic impact emoţional!

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen