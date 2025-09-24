Inundații în Italia. Ploile abundente au provocat alunecări de teren și au pus în pericol sute de oameni VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 13:54
276 citiri
Inundații în Italia Foto: Captură video/X/@Top_Disaster

Ploile abundente au provocat inundații și alunecări de teren în mai multe zone din nordul Italiei.

În Como, străzi şi pieţe au fost inundate şi acoperite cu noroi. De asemenea, mai multe drumuri provinciale au fost blocate.

Autoritățile au decis închiderea preventivă a unor drumuri din teama unor noi alunecări de teren.

Mai mulți locuitori din Cabiate, în provincia Como, şi din oraşe vecine au fost salvaţi cu elicopterul de la etajele superioare ale caselor.

Pompierii au acționat în mai multe locuri.

O germancă a fost dată dispărută luni, 22 septembrie, în pârâul Valla. Operaţiunile de căutare s-au concentrat asupra unui baraj situat în zonă.

Marți, 27 septembrie, pompierii se aflau pe teren cu elicoptere și drone.

La Meda, în Brianza, pompierii au salvat o mamă şi pe fiica sa, blocate în casa lor inundată. Ele au fost duse cu elicopterul către un loc sigur.

La Milano, aproximativ 300 de copii au fost blocaţi în şcoli, în cartierul Niguarda.

Pompierii au curățat un pasaj feroviar subteran de pe via Santa Marta. Pentru intervenție au fost folosite utilaje grele, cu ajutorul cărora s-au îndepărtat noroiul și resturile din pasajul cu pereți de piatră.

#inundatii Italia, #ploi abundente inundatii, #alunecari de teren, #disparitii, #case inundate , #Italia
