Ploile fac prăpăd în Italia. Drumurile s-au transformat în râuri și cară cu ele zeci de mașini. Oamenii, blocați în case de viituri VIDEO/FOTO

Averse puternice au lovit sudul Italiei, în Sicilia drumurile transformându-se în râuri, care au luat cu ele zeci de mașini. În zona Catanese, situația este cea mai gravă, relatează Corriere della Sera.

Pompierii au acționat pe autostrada A18, între Fiumefreddo di Sicilia și Giarre pentru a-i salva pe șoferii blocați în vehiculele lor. Protecția civilă recomandă automobiliștilor să nu se urce în mașini și să evite circulația pe autostrada unde a fost emisă o alertă roșie, scrie g4media.ro.

Severe flooding in Acireale, Sicily, Italy

Numărul cererilor de intervenție crește constant: de la miezul nopții, pompierii Comandamentului Provincial din Catania au realizat 70 de intervenții din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

În localitatea Altarello di Riposto, locuitorii sunt blocați de viituri în casele lor. O intervenție este în desfășurare. Se folosește un vehicul amfibiu, pentru a ajuta o familie dintr-o casă afectată de revărsarea unui râu, care a inundat parterul. În interior se află patru persoane, dintre care două au dizabilități, scrie presa locală.

Situația de urgență din ultimele ore a dus la mobilizarea unui număr suplimentar de pompieri pentru a asigura sprijin și asistență. De asemenea, comandamentul din Siracusa a trimis scafandri și salvatori fluviali în zonă pentru a oferi suport operațional echipelor locale.

Massive floods due to torrential rains in Riposto of Catania province, Italy 🇮🇹 (13.11.2024) pic.twitter.com/636x2pqcAd