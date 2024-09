Ploi abundente în Italia: Un pompier a murit în mașina sa care a fost luată de o viitură VIDEO

Un pompier a murit în vehiculul său, care a fost luat de o viitură în sudul Italiei, o regiune afectată de intemperii şi de ploi abundente, a anunţat miercuri, 18 septembrie, ministrul italian de Interne pe reţeaua de socializare X, informează AFP.

Pompierul ajuta o persoană al cărei vehicul rămăsese în pană, în momentul în care a fost luat de viitură.

"Sunt profund afectat de moartea tragică a şefului de secţie al pompierilor al cărui vehicul a fost luat de viitură în timp ce acorda ajutor populaţiei împreună cu echipa sa" în provincia Foggia din sudul ţării, a scris ministrul Matteo Piantedosi.

Colegul care se afla în maşină alături de pompierul decedat a fost rănit şi transportat la spital, potrivit aceleaşi surse.

Pompierul şi colegul său ajutau marţi seara o persoană al cărei vehicul rămăsese în pană, iar maşina lor a fost luată de o viitură, conform mass-media.

Corpul pompierului decedat, dat dispărut de marţi seară, a fost recuperat abia miercuri dimineaţă de scafandri, potrivit aceleaşi surse.

