Inundații în Japonia: Șase persoane au murit în urma unor „ploi torenţiale de o amploare fără precedent” FOTO/VIDEO

Şase persoane au murit în inundaţiile şi alunecările de teren care au lovit centrul Japoniei sâmbătă şi duminică, au anunţat luni, 23 septembrie, media locale, citând autorităţile locale, notează AFP.

Canalul de televiziune NHK şi alte media vorbesc despre şase morţi, în timp ce un responsabil al echipelor de salvare a declarat pentru AFP despre un bilanţ de un mort şi cinci persoane în stop cardio-respirator, după trecerea ploilor torenţiale în departamentul Ishikawa, deja puternic lovit şi îndurerat de cutremurul de la 1 ianuarie.

Termenul "stop cardio-respirator" este folosit în Japonia pentru a se referi la persoane decedate, dar al căror deces nu a fost constatat oficial de un medic.

📷: Heavy rain has caused devastating floods and landslides in Japan, leaving one dead and six missing.

Sixteen rivers have burst their banks and warnings remain in place.#VMNews pic.twitter.com/lOTN7mIlMI