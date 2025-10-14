Inundații catastrofale în Mexic. Cel puțin 64 de morți și 65 de dispăruți în urma ploilor torențiale FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:14
Inundații catastrofale în Mexic. Cel puțin 64 de morți și 65 de dispăruți în urma ploilor torențiale FOTO/VIDEO
Inundații în Mexic Foto: Captură video/X/@ClimateRe50366

Cel puţin 64 de persoane au murit, iar 65 au fost date dispărute în urma unor ploi torenţiale în mai multe state din centrul şi estul Mexicului, anunţă Guvernul, relatează AFP.

Cele mai importante pagube s-au înregistrat în statele Veracruz (est), Hidalgo şi Puebla (centru), a anunţat şefa Protecţiei Civile, Laura Velázquez.

Cele mai intense ploi au fost înregistrate de luni până joi şi au provocat ”creşterea nivelului râurilor şi pârâurilor în aceste state”, cauzând inundaţii şi pagube, a precizat luni, 13 octombrie, într-o conferinţă de presă a preşedintei Claudia Sheinbaum, Laura Velázquez.

Cel mai mare număr de dispăruţi se înregistrează în statul Hidalgo - 43 de persoane, potrivit unui raport oficial.

În regiunea muntoasă Hidalgo, mai multe comunităţi mici erau izolate din cauza închiderii drumurilor, iar din această cauză erau folosite elicoptere în cazuri de urgenţă.

Duminică după-amiaza, AFP a constatat că aeronave militare şi guvernamentale acţionau în oraşul Pachuca, capitala statului Hidalgo.

Mai mulţi pacienţi ai unui spital de la San Bartolo de Tutotepec au fost transferaţi cu elicopterul din cauza închiderii drumurilor, care izolau mai multe cătune, au anunţat autorităţile locale.

