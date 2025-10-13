Inundații devastatoare în Mexic. Bilanțul deceselor a crescut la 47 de morți FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:51
Inundații devastatoare în Mexic. Bilanțul deceselor a crescut la 47 de morți FOTO/VIDEO
Inundații în Mexic Foto: Captură video/X/@ClimateRe50366

Bilanţul ploilor torenţiale din estul şi centrul Mexicului a crescut duminică, 12 octombrie, la 47 de morţi, potrivit guvernului federal, în timp ce echipele de salvatori civile şi militare încearcă să redeschidă drumurile pentru a ajunge la satele izolate, relatează AFP.

Trei decese suplimentare au fost înregistrate faţă de bilanţul anterior, care era de 44 de morţi, statele cu cele mai multe decese şi pagube materiale fiind Hidalgo, Puebla şi Veracruz, a precizat Ministerul Securităţii într-un comunicat.

Alte treizeci şi nouă de persoane sunt date dispărute, dar autorităţile locale estimează că unele cazuri ar putea fi legate de prăbuşirea reţelei de telecomunicaţii în satele din zonele îndepărtate.

„Multe drumuri sunt încă impracticabile, iar unele localităţi rămân inaccesibile. Astăzi, au fost organizate poduri aeriene pentru a transporta alimente şi apă potabilă”, a declarat preşedinta Claudia Sheinbaum presei din Poza Rica, în nordul statului Veracruz.

Sheinbaum s-a deplasat cu un elicopter militar în trei localităţi afectate, unde s-a angajat faţă de locuitori să le acorde ajutor financiar.

Aceste regiuni traversate de Sierra Madre Oriental, un lanţ muntos care se întinde paralel cu coasta Golfului Mexic, au fost afectate de o furtună tropicală care a provocat ploi intense începând de joi.

Acestea au provocat revărsarea râurilor, inundarea unor sate întregi, alunecări de teren, prăbuşirea drumurilor şi podurilor, precum şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică şi ale comunicaţiilor.

Norii s-au risipit în cele din urmă duminică, permiţând intensificarea eforturilor de redeschidere a drumurilor montane şi accesul la zeci de oraşe mici.

Angajaţii grupului public de energie au reuşit să restabilească alimentarea cu energie electrică, ceea ce ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea comunicaţiilor telefonice.

