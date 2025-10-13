Inundații devastatoare în Mexic. Bilanțul deceselor a crescut la 47 de morți FOTO/VIDEO

Bilanţul ploilor torenţiale din estul şi centrul Mexicului a crescut duminică, 12 octombrie, la 47 de morţi, potrivit guvernului federal, în timp ce echipele de salvatori civile şi militare încearcă să redeschidă drumurile pentru a ajunge la satele izolate, relatează AFP.

Trei decese suplimentare au fost înregistrate faţă de bilanţul anterior, care era de 44 de morţi, statele cu cele mai multe decese şi pagube materiale fiind Hidalgo, Puebla şi Veracruz, a precizat Ministerul Securităţii într-un comunicat.

DEADLY DELUGE: At least 41 people lost their lives in central and southeastern Mexico after days of heavy rainfall triggered floods and landslides pic.twitter.com/NeAja4m705 — Fox News (@FoxNews) October 12, 2025

Alte treizeci şi nouă de persoane sunt date dispărute, dar autorităţile locale estimează că unele cazuri ar putea fi legate de prăbuşirea reţelei de telecomunicaţii în satele din zonele îndepărtate.

Heavy rain and flooding across Mexico leaves dozens dead https://t.co/XcAZjBEG9d pic.twitter.com/RCiVsYZKcX — The Independent (@Independent) October 12, 2025

„Multe drumuri sunt încă impracticabile, iar unele localităţi rămân inaccesibile. Astăzi, au fost organizate poduri aeriene pentru a transporta alimente şi apă potabilă”, a declarat preşedinta Claudia Sheinbaum presei din Poza Rica, în nordul statului Veracruz.

Sheinbaum s-a deplasat cu un elicopter militar în trei localităţi afectate, unde s-a angajat faţă de locuitori să le acorde ajutor financiar.

Aceste regiuni traversate de Sierra Madre Oriental, un lanţ muntos care se întinde paralel cu coasta Golfului Mexic, au fost afectate de o furtună tropicală care a provocat ploi intense începând de joi.

Acestea au provocat revărsarea râurilor, inundarea unor sate întregi, alunecări de teren, prăbuşirea drumurilor şi podurilor, precum şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică şi ale comunicaţiilor.

10.10.2025 #Mexico Ads Rains in Mexico caused rivers to overflow their banks and flood streets in Poza Rica. Water levels reached more than 7 meters, inundating infrastructure. Homes, businesses, and roads were completely submerged. Cars were washed away. pic.twitter.com/m2pb0iab6R — Climate Review (@ClimateRe50366) October 10, 2025

Norii s-au risipit în cele din urmă duminică, permiţând intensificarea eforturilor de redeschidere a drumurilor montane şi accesul la zeci de oraşe mici.

Angajaţii grupului public de energie au reuşit să restabilească alimentarea cu energie electrică, ceea ce ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea comunicaţiilor telefonice.

