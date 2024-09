Inundații în Nepal: Cel puțin 192 de persoane au murit și alte 31 sunt date dispărute. „N-am mai văzut niciodată o asemenea devastare” FOTO/VIDEO

Cel puţin 192 de persoane au murit, iar alte 31 erau date dispărute în Nepal, în urma unor inundaţii şi alunecări de teren cauzate de ploi diluviene, mai ales în capitala Katmandu, potrivit unui nou bilanţ anunţat de către poliţie, relatează AFP.

Un bilanţ anterior anunţa 101 morţi şi 64 de dispăruți.

”Prioritatea noastră sunt căutările şi salvarea, inclusiv a oamenilor blocaţi pe drumuri”, a anunţat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, Rishi Ram Tiwari.

”Este probabil ca bilanţul să crească pe măsură ce misiunea noastră de căutare şi salvare avansează în zone afectate”, a declarat AFP un purtător de cuvânt al poliţiei, Dan Bahadur Karki.

A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital. https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf

Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.

Cel puţin 35 morţi se aflau în trei vehicule şi au fost îngropate de vii într-o alunecare de teren pe o autostradă la sud de Katmandu, a declarat AFP conducătorul districtului Dhading, Rajendra Dev Pandey.

Peste 3.000 de persoane au fost desfăşurate - cu elicoptere, bărci cu motor sau pneumatice - pentru a participa la operaţiuni de salvare.

”Peste 3.000 de persoane au fost salvate” în întreaga ţară, a precizat purtătorul de cuvânt al ministerului Rishi Ram Tiwari.

Armata nepaleză a anunţat că a procedat la peste 4.000 de evacuări, cu elicoptere, bărci cu motor şi bărci de salvare.

At least 66 people killed, 69 missing in #floods , debris flows and landslides in #Nepal .

Buldozere şi excavatoare au fost folosite la deblocarea drumurilor.

Paralizia reţelei rutiere a condus în capitală la o penurie de legume, ale căror preţuri au crescut semnificativ.

”De obicei primim zilnic 600-700 de tone de legume. Ieri am primit doar 156 de tone”, a declarat un angrosist Binay Shrestha, într-una dintre pieţele principale din Katmandu.

”Producţia este disponibilă, însă este blocată de starea drumurilor”, a adăugat el.

În Valea Katmandu s-au înregistrat ploi de 240 de milimetri pe metrul pătrat în 24 de ore vineri şi sâmbătă, a declarat ziarului Kathmandu Post Agenţia meteorologică nepaleză.

129 dead in Nepal floods with 62 missing. Around 40 dead are from the Kathmandu valley.

Schools and Colleges are shut for 3 days.

Hydroprojects are also impacted which limited operations resulting in blackouts.

Photo Credit: Nepali Times, AP and Reuters. pic.twitter.com/wcmSEbIvHj