Ploile abundente care au căzut în noaptea de joi spre vineri în nord-estul Statelor Unite au inundat străzile din New York şi au paralizat parţial funcţionarea metroului şi a aeroporturilor locale, determinându-le pe autorităţile americane să îndemne populaţia să dea dovadă de prudenţă, informează AFP.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a decretat "stare de urgenţă" pentru New York, Long Island şi estul metropolei americane, precum şi în valea râului Hudson, din cauza "precipitaţiilor extreme pe care le observăm", a anunţat ea pe reţeaua de socializare X.

JUST IN: New York City is experiencing massive flooding causing the water to leak into the subway.

