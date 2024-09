Polonia declară stare de urgență în regiunile afectate de inundații. Străzi întregi au fost acoperite de ape și o persoană a murit FOTO/VIDEO

Guvernul de la Varşovia a declarat luni, 16 septembrie, stare de urgenţă pentru 30 de zile în regiunile din sud-vestul Poloniei, ce au fost afectate de inundaţii, transmite DPA.

Starea de urgenţă se aplică unor părţi din Silezia Inferioară, Silezia şi Opole. Starea de urgenţă le conferă autorităţilor puteri sporite pentru a emite ordine, drepturile şi libertăţile civile fiind temporar restrânse.

The flood of the century covered Europe, dozens of people died, and water flooded cities.

After torrential rains, a dam burst in southwestern Poland. Polish authorities warn that a dam breach poses a serious threat to settlements along local rivers. The Polish army and aviation… pic.twitter.com/wj3hjMEFg3