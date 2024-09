Cezar Gheorghe, expert în agricultură și membru al Mișcării „România Renaște!” (MRR), acuză PNL, PSD și USR că nu au făcut nimic pentru a preveni dezastrul provocat de inundații

Cezar Gheorghe, expert în agricultură și membru al Mișcării România Renaște!”, a scris o postare pe Facebook prin care acuză partidele PNL, PSD și USR că nu au făcut nimic pentru a preveni dezastrul provocat de inundații.

„De ce nu ați prevenit dezastrul? Am avut episoade și în 2016 și în 2013 și mai demult. În toată această perioadă, și PSD și PNL și USR au fost la guvernare! Ce ați făcut în afară de poze? Nimic”, a scris Cezar Gheorghe, într-o postare pe pagina de Facebook a MRR.

El le reproșează autorităților că nu au „efectuat lucrări” și nu au „gândit un sistem de taluzare și consolidare a albiilor principale, cu sisteme de direcționare către bazine de acumulare și porți de deversare lentă.”

„Știm că nu v-a păsat și nu vă pasă. Este mai ieftin să dați ajutoare și să apăreți eroic pe la televiziuni în scop electoral (...)

Știm că nu ne oferiți protecție sub nicio formă. Doar veniți să vă urcați pe suferința oamenilor, cu televiziunile după voi.

Sunteți macabri, profitați de durerea oamenilor pentru pierderea de vieți omenești, suflete de animale moarte, bunuri și case”, a punctat reprezentantul MRR.

Cezar Gheorghe acuză Guvernul PSD- PNL condus de Marcel Ciolacu că a știut că vin precipitații abundente. „Sigur ați știut. Din data de 9 și chiar 10 urmăream, cu ajutorul unui soft de vreme, mișcările unui vortex deasupra Irlandei.

Pe 12.09.2024, dimineața, când am încărcat harta României, am realizat ce vine. Harta pe care o postez are imprimată, în dreapta sus, data când am generat-o, adică 12.09.2024.

Și este cea mai bună dovadă pe care o dețin că ați știut. ANM a dat, așa cum dă periodic, avertizări, numai că acum a dat pe 11.09.2024 și apoi pe 13.09, când era generat un cod portocaliu, deci nimic de îngrijorare a populației.

De ce pe data de 11.09.2024 ANM a tăcut? Și a tăcut inclusiv pe 12 septembrie 2024.

De ce nu ne- ați spus nimic? Ca să profitați de tragedia oamenilor? De sufletele distruse? De animalele înecate? De bunurile pierdute? De lacrimile amărâților?” a scris Cezar Gheorghe.

El a precizat că Polonia a avut un singur decedat.

„Polonia a trimis 4.000 de soldați în avans și a evacuat. Și tot Polonia ne spune că mai vine, că va coborî totul. Și peste noi cu siguranță. Trebuie să ne spună Polonia, căci noi suntem orbi și surzi, calculați și reci. Pentru că trebuie să ne plimbăm cu elicopterul ca niște actori cabotini”, a adăugat Cezar Gheorghe.

