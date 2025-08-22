Hidrologii se așteaptă la inundații în mai multe județe. Până când e valabilă avertizarea HARTĂ

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, 22 august, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până sâmbătă dimineața în 12 bazine hidrografice.

În intervalul 22 august, ora 12:00 – 23 august, ora 9:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș – afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Arieș (județele: Harghita, Mureș și Bistrița-Năsăud), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni (județele: Harghita și Mureș), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba).

Fenomene hidrologice similare se pot produce și pe următoarele cursuri de apă: Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârșin (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniș – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Caraș-Severin și Timiș), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort – bazin superior (județul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ionești (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgoviște (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova – bazin superior și Teleajen – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Prahova).

De asemenea, Codul galben de viituri va fi valabil și pentru râurile: Buzău – bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Siriu – amonte S.H. Măgura (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Moldova – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Moldovița (județele: Suceava și Neamț), Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba (județele: Suceava, Harghita, Neamț și Bacău), Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele: Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele: Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea), transmite Agerpres.

Hidrologii menționează că probabilitatea și intensitatea mai mare de producere a fenomenelor hidrologice semnalate există pe unele râuri mici din județele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj și Mureș.

