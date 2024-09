Rețeta unui dezastru. Terenurile degradate, canalele în paragină și corupția, cauzele inundațiilor, spune un fost șef al Gărzii de Mediu

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a argumentat marți, 17 septembrie, că inundațiile care au devastat România sunt cauzate de degradarea terenurilor, lipsa monitorizării investițiilor în marile bazine hidrografice și "corupția majoră".

Berceanu a comentat la B1TV informațiile conform cărora primarii din anumite localități deplângeau că au primit mesaje de alertă în toiul nopții, cu mai puțin de două ore înainte de calamitate. Fostul șef al Gărzii de Mediu spune că modalitatea de avertizare este deficitară.

"Din păcate, își trimit WhatsApp-uri, își trimit și retrimit mesajele pe WhatsApp, pe telefoanele și numerele de serviciu. Acest sistem de avertizare este o butaforie, pentru că, în primul rând, noi lucrăm sub presiunea evenimentelor și nu avem nicio strategie care să ne țină departe de pierderi de vieți omenești prin investiții de-a lungul timpului în structuri care să ne păzească de astfel de evenimente deosebite", a spus acesta.

Printre cauzele care trebuie adresate se numără despădurirea și degradarea terenurilor, precum și investițiile nefinalizate în hidroinfrastructură.

"Degeaba ne alarmăm și ne vom alarma și la anul, pe vremea asta, privind efectele, dacă noi nu lucrăm cu cauzele. Cauzele pleacă din mai multe direcții. În primul rând, dacă mergeți prin Moldova sau prin sudul României, o să vedeți din avion terenuri degradate, neîmpădurite. Apa merge prin acele terenuri exact cum dăm noi drumul la apă la chiuvetă, cu cea mai mare viteză, se strânge (…) și mătură tot. În al doilea rând, investițiile în marile bazine hidrografice sunt lăsate de izbeliște. Dacă mergeți prin țară, o să vedeți baraje neterminate, canale lăsate în paragină. Nu există niciun sistem digital de inventariere a acestor investiții și, în baza acestei inventarieri, să faci o ordine logică de a reduce riscul la evenimente nefericite", a spus specialistul în politici de mediu, adăugând că "vorbim și despre o corupție majoră".

"În al treilea rând, vorbim de o corupție majoră. Nu stau să vă povestesc acum ce se întâmplă la Apele Române. Cert este că în momentul în care am demarat un proiect comun de a aduce sub control Garda de Mediu, Garda Forestieră și partea de inspectori din Apele Române, cei de la Apele Române mă rugau să vină să lucreze sub umbrela acestui organism pentru că întotdeauna "controalele noastre sunt date peste cap de intervenții politice", spuneau", a mai declarat Octavian Berceanu.

