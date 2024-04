Putin le cere rușilor să evacueze zonele afectate de inundaţii. De ce se tem oamenii să-și părăsească locuințele VIDEO

Vladimir Putin, președintele Rusiei, le-a cerut locuitorilor din regiunile afectate de inundaţii să dea curs apelurilor la evacuare, aceştia ezitând să-şi părăsească locuinţele de frica unor „jafuri”, în contextul în care apele continuă să crească în regiunile din Siberia Kurgan şi Tiumen, relatează AFP.

În regiunea Kurgan, peste 14.300 de persoane au fost evacuate din teritorii inundate, inclusiv 1.833 de copii.

The catastrophic flood in the Orenburg region of Russia is considered the worst in 100 years.

The water inundated more than 10,000 houses and 18.4 thousand plots. pic.twitter.com/Qr3jC9kT26