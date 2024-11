Inundații în Spania: Zeci de persoane au fost reținute pentru furturi din magazine şi case FOTO/VIDEO

Ministrul politicii teritoriale, Ángel Víctor Torres, a anunţat că Ministerul Apărării va trimite încă 500 de militari din cadrul Unităţii Militare de Urgenţă (UME), care se vor adăuga celor 1.200 care au fost deja trimişi în Comunitatea Valenciană în primele zile ale intemperiilor.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸

• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year's worth of rain in less than 24 hours.

• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n