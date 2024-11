Cod roșu de pericol extrem! Situația devine din ce în ce mai gravă în Spania, inundațiile se extind și în zona Barcelonei FOTO/VIDEO

Un cod roşu de „pericol extrem” i-a avertizat luni, 4 noiembrie, pe locuitorii din Barcelona că urmează să plouă şi mai mult, în timp ce oraşul Tarragona din Catalonia este deja sub ape, Spania fiind afectată de inundaţii catastrofale care au făcut deja peste 200 de morţi în regiunea Valencia, relatează SkyNews.

Cel puţin 217 persoane au murit după ce ploile abundente din estul Spaniei au provocat inundaţii rapide săptămâna trecută, care au măturat aproape totul în calea lor.

Luni, o alertă roşie de „pericol extrem” din cauza ploilor torenţiale a fost emisă pentru Barcelona, în timp ce în alte părţi ale Spaniei echipele de căutare continuă să cerceteze zonele inundate pentru a-i găsi pe cei daţi dispăruţi. Oamenii au fost prinşi în maşini, case şi magazine în timp ce apele au năvălit în zona calamitată săptămâna trecută.

Mii de soldaţi au fost aduşi să ajute servciile de salvare, în cea mai mare operaţiune pe timp de pace de până acum. În estul Spaniei, o atenţie deosebită a fost acordată unei parcări subterane din Aldaia, unde serviciile de urgenţă au încercat să dreneze apa de la inundaţii pentru a avea acces. Există temeri că zeci de cadavre ar putea fi găsite în interiorul parcării, după ce oamenii au murit prinşi de creşterea apelor la centrul comercial Bonaire.

În timp ce comunităţile continuă să-şi revină din şoc după inundaţiile catastrofale - şi să îşi plângă pierderile - sunt prognozate ploi suplimentare în unele părţi ale ţării. Luni, guvernul local din Catalonia a avertizat cu privire la ploi „continue şi torenţiale” în două regiuni, spunând că oamenii ar trebui să evite călătoriile şi să stea departe de pârâuri şi ravene. „Nu călătoriţi decât dacă este strict necesar”, se spune în alerta pentru persoanele aflate în apropiere de Barcelona.

De asemenea, zborurile au fost deviate de pe aeroportul El Prat din Barcelona, după ce clădirea terminalului a fost inundată.

Imagini impresionante au venit deja din oraşul catalan Tarragona, care este sub ape. Drumurile au fost inundate în urma ploilor torenţiale din acest oraş cu 130.000 de locuitori din nord-estul Spaniei, relatează Le Figaro.

Provinciile catalane Tarragona şi Castellón au fost sub cod portocaliu până la mijlocul dimineţii. Potrivit presei spaniole, locuitorii din Tarragona au primit o alertă prin care erau sfătuiţi să nu stea în calea pericolului. „Am primit o alertă să mergem la înălţime. Nu putem, dar vom urca scările”, a declarat Edgardo, un locuitor al acestui oraş, intervievat de un post de televiziune.

Regiunile cele mai afectate de intemperii sunt mai la sud. Cel puţin 217 persoane au murit în urma inundaţiilor, dintre care 213 numai în regiunea Valencia. Acolo, alerta roşie emisă duminică după-amiază a fost retrogradată la portocaliu puţin după ora 21.00. Cu toate acestea, primăria din Valencia a decis ca şcolile să rămână închise luni.

Pe de altă parte, răspunsul autorităţilor a stârnit furie, iar duminică, regele Felipe al Spaniei, a fost huiduit de localnici, care au aruncat în el cu noroi, atunci când monarhul a vizitat unul dintre cele mai afectate oraşe. În momentul în care autorităţile au trimis alerte pe telefoanele mobile, avertizându-i cu privire la gravitatea inundaţiilor şi cerându-le oamenilor să rămână acasă, mulţi erau deja pe drum sau în locuri precum parcări subterane, care s-au transformat în capcane ale morţii.

What happened in Valencia, Spain is disastrous. There was no warning. Many even sent kids to school that day. Many people missing, dead, pets lost, materials.. and the aids is not enough. pic.twitter.com/38YskCyuVD