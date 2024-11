Dezastrul din Spania continuă: inundații în Barcelona, care se află sub avertizare de cod roșu și cu zborurile suspendate VIDEO

Spania traversează o criză climatică devastatoare, după ce o furtună violentă a lovit regiuni extinse ale țării, provocând inundații masive și pagube de neimaginat. În prezent, Barcelona se confruntă cu o avertizare de cod roșu pentru ploi torențiale, în timp ce bilanțul morților din toată țara a atins un număr tragic de 217 persoane.

Barcelona a fost puternic afectată de furtuni și ploi torențiale, iar Aeroportul Barcelona-El Prat, unul dintre cele mai importante din regiune, a fost inundat, forțând autoritățile să suspende 70 de zboruri și să devieze alte 18. Apa a acoperit pistele, inclusiv zonele de parcare și terminalul T-1, creând o imagine dramatică: pista scufundată, iar un avion a fost nevoit să întrerupă aterizarea din cauza condițiilor precare. Locuitorii orașului și turiștii sunt îndemnați să rămână în siguranță și să evite zonele inundate, în timp ce autoritățile încearcă să minimizeze impactul inundațiilor, arată Independent.

Floods have blocked the main high way to Barcelona airport. Let's add them on the Kasasiro cities list here!! pic.twitter.com/5wgVbVKf1T

Valencia, una dintre cele mai afectate regiuni, continuă să fie scena unor eforturi de salvare și recuperare. Mii de case au fost distruse, iar drumurile sunt impracticabile, pline de mii de mașini abandonate și împrăștiate de furia apelor. În ciuda mobilizării impresionante, autoritățile locale și echipele de salvare încă luptă să recupereze cadavre din locuințele devastate și din zonele urbane grav afectate.

Mobilizare națională: 7.500 de soldați trimiși pentru salvare și reconstrucție

Pentru a face față dezastrului, Spania a mobilizat armata într-un număr impresionant: aproximativ 7.500 de soldați au fost trimiși în zonele critice din estul Spaniei, în special în Valencia, pentru a ajuta la distribuirea de alimente și apă potabilă, îndepărtarea resturilor și protejarea comunităților de eventualele acte de vandalism. Soldații au sosit însoțiți de echipamente militare de salvare, ceea ce subliniază gravitatea situației și nevoia de ajutor în acest moment critic.

🔴 Barcelona on ‘extreme danger’ red alert as airport flooding cancels flights

Residents have been asked not to travel and to avoid being near rivers, waterways and flood drains.

Read more ⬇️https://t.co/c0BXS974WK pic.twitter.com/V2pUCvzzyG