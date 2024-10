Cel puţin 95 de persoane au murit în cele mai grave inundații care au lovit Spania în ultimele trei decenii, după ce ploile torențiale s-au abătut, marți și miercuri, asupra regiunii Valencia.

Potrivit presei spaniole, cea mai gravă situație este în regiunea Valencia, scrie digi24.ro.

„Ne confruntăm cu o situaţie fără precedent, pe care nimeni nu a mai văzut-o”, a declarat preşedintele Guvernului regional din Valencia Carlos Monzón, după ce au fost descoperite mai multe cadavre.

Se pare că bilanțul se ridica, joi dimineață, 31 octombrie, la cel puțin 95 de morți, iar autoritățile se așteaptă la o creștere.

#OTD October 31 2024: Spain has declared three days of mourning in memory of the people who lost their lives to the deadly floods.

Floods in Valencia region kill at least 95 people. pic.twitter.com/x6z6SFHY7x