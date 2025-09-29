Catastrofă după codul roșu de ploi torențiale din Spania. Avertismentul MAE pentru români FOTO/VIDEO

Autor: Maria Mora
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:04
855 citiri
Catastrofă după codul roșu de ploi torențiale din Spania. Avertismentul MAE pentru români FOTO/VIDEO
Mașini luate de apă în regiunea Zaragoza FOTO Facebook/Meteoplus

Ploile abundente care au căzut în Zaragoza au provocat haos. Străzile Cuarte, Cadrete și María de Huerva s-au transformat în râuri. Pompierii au înregistrat sute de apeluri. Cursurile au fost suspendate în zeci de localități din regiune.

Urma uraganului Gabriel, devenit furtună, s-a resimțit și în Zaragoza. Precipitațiile, care au căzut sub formă de ploaie și grindină, au provocat mai multe incidente. Cele mai afectate au fost localitățile Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva, La Puebla de Alfindén și La Muela. Au existat incidente și în Grisén, Pinseque și Albalate del Arzobispo.

Străzile din aceste localități s-au transformat în râuri

Centrul de Urgență 112 Aragón a gestionat un total de 126 de incidente legate de ploi și a primit peste 1.600 de apeluri pe parcursul zilei de duminică, 28 septembrie.

Serviciul de tramvai a fost întrerupt în zona Parque Goya, iar autobuzele alternative au trebuit să fie activate.

Mai mulți șoferi au fost surprinși de forța apei pe carosabil și pompierii au fost nevoiți să-i salveze din vehicule.

AEMET (Agenția Meteorologică Spaniolă) a ridicat duminică, 28 septembrie, la roșu avertizarea de ploi torențiale pentru Tarragona, Castellón și Valencia. Conform datelor furnizate de Agenția de Stat, provinciile Tarragona, Castellón și Valencia sunt în „pericol extraordinar”.

„Se așteaptă ploi abundente în special în Golful Valencia”

Delegatul Guvernului în Comunitatea Valenciană, Pilar Bernabé, a explicat că cea mai complicată situație a fost în provincia Castellón, unde au căzut ploi abundente și au existat „câteva intervenții izolate în unele municipalități unde au fost furtuni și grindină”. În cursul zilei de luni, se așteaptă ploi abundente, în special în Golful Valencia, în zona metropolitană, a avertizat ea.

„În zona Dâmbovița, am avut inundații ieri în comunele Aldaia și Ribarroja del Turia, două comune care au de obicei două râpe, Saleta și Pozalet, care tind să revărse, așa cum s-a întâmplat duminica aceasta. Partea bună este că oamenii au fost avertizați, iar populația a fost pregătită pentru o situație precum cea care s-a produs, care se întâmplă în mod regulat.”

Tarragona, nordul Castellónului și coasta Valenciei rămân sub avertizare roșie

Tarragona și nordul Castellónului rămân sub avertizare roșie de ploi torențiale până la prânz, în timp ce pe coasta Valenciei avertizarea roșie de ploi abundente și furtuni va rămâne în vigoare până la miezul nopții, conform prognozei Agenției Meteorologice de Stat.

Avertizare de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciană, asupra faptului că Centrul de Coordonare a Situațiilor de Urgență din Comunitatea Valenciană a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă - ploi abundente ce pot depăși 250 l/m2 în unele zone, însoțite de căderi de grindină.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia: +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://www.112cv.gva.es/es/, https://valencia.mae.ro, https://www.mae.ro.

