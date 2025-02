Stare de urgență în SUA în urma unor inundații devastatoare. Cel puțin 10 oameni au murit FOTO/VIDEO

Inundații devastatoare în SUA, după o furtună care a avut loc în acest weekend. Cel puțin 10 oameni și-au pierdut viața.

Peste 1.000 de persoane din Kentucky au fost evacuate din calea apelor care au ajuns în locuinţe şi au blocat numeroase drumuri. De asemenea, 40.000 de case au rămas fără curent electric.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat stare de urgență la solicitarea autorităților locale, potrivit BBC.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️ Parts of eastern Kentucky are dealing with major flash flooding as well do not drive through water as many people are stuck and have to be rescued from their cars. pic.twitter.com/xaULR54T92 — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) February 16, 2025

Mai mulți morți

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a anunțat într-un comunicat că 8 oameni, printre care se află şi un copil de 7 ani, şi-au pierdut viaţa în urma inundațiilor provocate de precipitațiile puternice.

Beshear a menţionat că există şanse ca bilanţul victimelor să crească.

Please, everyone, say prayers for the people of Pike County Kentucky, my home. The Tug Fork River has jumped its banks, flood gates are closed, it's bad and not even done yet. pic.twitter.com/zhL4kEMxdz — Rhonda Edwards (@shotsy31276) February 16, 2025

Autoritățile din Kentucky au intervenit la 1.000 de cazuri în numai 24 de ore. Foarte mulți oameni au rămas blocați în mașini, după ce drumurile au fost transformate în râuri de ploile torențiale.

Guvernatorul i-a sfătuit pe oameni să „să stea departe de drumuri acum şi să rămână în viaţă”.

„Râul pare mai mare decât l-am văzut vreodată în viaţa mea, iar eu am 45 de ani”, a declarat pastorul Jason Johnson pentru Northern Kentucky Tribune.

At least 8 dead in Kentucky as major Eastern US storm brings bring severe flash floods https://t.co/SyS26XB2hv pic.twitter.com/2h0HgnhT5U — Eyewitness News (@ABC7NY) February 16, 2025

Vântul devastator a doborât mai mulți copaci în Kentucky, unde 40.000 de case au rămas fără curent electric și apă potabilă.

Potrivit Atlanta Journal-Constitution, inundațiile care au măturat statul Georgia au ucis o persoană.

La începutul weekendului, meteorologii din SUA au emis o alertă de furtuni puternice pentru mai multe stat, iar printre ele s-au numărat: Arkansas, Kentucky, Tennessee, Georgia şi Virginia. Se pare că în statul Tennessee a cedat și un baraj.

Louisville’s Breckenridge Lane near Six Mile closed due to flooding. Four cars were trapped; here’s two. Lots of areas experiencing floods after Saturday’s rain. Updates:https://t.co/7XuOKw7UHV pic.twitter.com/PFR403Eccr — Matt Stone (@mattstonephotog) February 16, 2025

Autoritățile au anunțat că pericolul inundațiilor nu a trecut, mai ales că zone din centrul și nordul SUA se află sub avertizare de ploi, ger și vânt intens.

Potrivit unei prognoze publicate duminică, 16 februarie, de Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS), „o masă de aer arctic extrem de rece va coborî în centrul Statelor Unite în această săptămână, aducând o perioadă de frig record”.

Tot meteorologii au mai anunțat că, în apropierea graniței cu Canada, valorile termice vor scădea până la minus 35 de grade Celsius și că de asemenea, vor fi și ninsori.

