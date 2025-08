Inundații devastatoare pe Coasta de Est a SUA. A fost declarată stare de urgență VIDEO

Guvernatorul din New York, Kathy Hochul, şi omologul său din New Jersey au declarat stare de urgenţă în zonele unde există pericolul de inundaţii în urma ploilor torenţiale care au perturbat transportul feroviar şi aerian pe Coasta de Est a SUA, scrie Reuters.

Serviciul Naţional de Meteorologie a emis avertizări privind inundaţii rapide în mai multe părţi din coridorul urban de nord-est, de regiunea Washington-Baltimore până în Philadelphia, Wilmington, Delaware, precum şi în Newark, New Jersey, şi în zona metropolitană a New York City.

Erau, de asemenea, în vigoare avertizări privind furtuni severe de-a lungul coridorului autostrăzii Interstate-95, dar meteorologii au afirmat că riscul de inundaţii rapide începea să scadă joi noapte.

Furtunile din timpul zilei au fost un factor-cheie în perturbarea transporturilor aeriene în nord-estul SUA.

Cele opt aeroporturi principale din regiune - Washington Dulles, Baltimore-Washington, Ronald Reagan Washington National, Philadelphia, Newark Liberty, LaGuardia, John F. Kennedy International şi Boston Logan – au anunţat anularea a cel puţin 1.170 de zboruri către, dinspre sau în interiorul SUA, potrivit serviciului de monitorizare a traficului aerian FlightAware. Alte sute de zboruri au avut întârzieri.

Transportul feroviar de pasageri a fost afectat, la rândul său, Amtrak raportând suspendarea serviciilor între Philadelphia şi Wilmington din cauza inundării liniilor de cale ferată. Serviciul a fost restabilit după circa două ore, după ce apa s-a retras, dar sunt de aşteptat întârzieri, a arătat Amtrak pe X.

Flooding in New York City created a waterfall in the underground tunnels of the subway system even as the state governor declared a state of emergency for areas facing the threat of extreme flash floods https://t.co/aMdBp1p6AW pic.twitter.com/trwCoyD1cf