Casele grav afectate de inundațiile din Moldova de acum două săptămâni şi-au găsit constructori. „Broşteniul devine cel mai mare şantier” FOTO

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, susține pe rețelele sociale că, fără sprijinul Guvernului, ”toate casele” distruse de inundațiile de acum două săptămâni ”și-au găsit constructori”, iar localitatea ”Broșteni va deveni cel mai mare șantier”.

”Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. Primari și comunitățile lor, companii, ONG-uri, asociații religioase, voluntari, cu toții au sărit să ajute. De mâine, Broșteniul devine cel mai mare șantier al solidarității din județ.

Ne apucăm de reconstruit casele familiilor care au rămas pe drumuri și dorm de aproape două săptămâni pe la rude, prieteni, vecini sau în containere modulare”, a transmis, duminică, 10 august, Gheorghe Șoldan, într-o postare pe Facebook.

Președintele CJ Suceava anunță că așteaptă în continuare sprijin de la Guvern.

„Exemplu pentru toată țara”

”Avem nevoie de ajutor să refacem și infrastructura distrusă în urma viiturii. Pe lângă casele și gospodăriile lovite de puhoaie, avem zeci de poduri și podețe rupte de ape, aproape 100 de kilometri de drumuri județene și 190 de kilometri de drumuri comunale afectate, numeroase drumuri forestiere închise”, a mai transmis edilul.

Acesta a precizat că sâmbătă a vizitat localitatea Neagra: ”Împreună cu primarul și viceprimarul am intrat în fiecare gospodărie unde e nevoie urgent de reconstrucție. La fiecare casă am stabilit cine se ocupă de lucrări. Vom ajunge de mâine și la casele care nu au fost distruse complet de inundații, dar au nevoie de reparații urgente. Avem deja constructori pregătiți să intervină.

Ads

Întreaga zonă afectată va fi un exemplu de mobilizare pentru toată țara”.

„Reconstrucția Broșteniului”

Șoldan se declară impresionat de gesturile solidare ale oamenilor:

”Zi de zi, tot mai mulți oameni ni se alătură. Zeci de comunități din județ, dar și din țară, sunt alături de noi în reconstrucția Broșteniului. Viitura care a îngrozit o țară întreagă a ridicat la Broșteni un baraj uman din care se revarsă, peste orice durere, unitatea și solidaritatea oamenilor”.

Ads