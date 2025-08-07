Preşedintele CJ Suceava: „A ajuns la Broșteni un convoi de 5 tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice. Solidaritatea nu are culoare politică” FOTO

Autor: Maria Popa
Joi, 07 August 2025, ora 15:47
653 citiri
Preşedintele CJ Suceava: „A ajuns la Broșteni un convoi de 5 tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice. Solidaritatea nu are culoare politică” FOTO
Ajutoare pentru sinistrații din Broșteni Foto: Facebook/Gheorghe Șoldan

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan anunță joi, 7 august, că a ajuns la Broșteni un convoi de 5 tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău.

Șoldan spune că gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice.

„În această după-amiază a ajuns la Broșteni un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău.

Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu suma de 800.000 de lei pentru reconstrucția Broșteniului”, a anunțat Gheorghe Şoldan pe Facebook.

„Nu suntem singuri în fața nenorocirilor”

„Îi mulțumesc, de asemenea, și prefectului județului Bacău, Claudiu Ilișanu, născut chiar aici, la Broșteni, cel care a inițiat această campanie.

Le sunt și rămân recunoscător parlamentarilor băcăuani care au însoțit convoiul: deputații Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel şi Adrian Popa şi senatorul Ionel Floroiu.

Nu în ultimul rând, le mulțumesc din suflet și primarilor din județul Bacău care au făcut parte din delegația care a ajuns astăzi la Broșteni. Gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice.

Și ne arată în primul rând că nu suntem singuri în fața nenorocirilor care se pot întâmplă oriunde, oricând”, adaugă preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

„Solidaritatea nu are culoare politică”

„La Broșteni, solidaritatea nu are culoare politică. E despre oameni, nu despre partide.

Am promis că vom reconstrui Broșteniul și îl vom transforma într-un mare șantier al solidarității. Iar în următoarele săptămâni veți vedea acest lucru.

Vom fi alături de fiecare om care a avut de suferit. Pentru că cea mai importantă calitate a unui lider politic e empatia. Degeaba ești cel mai bun specialist, degeaba ești un bun orator dacă, atunci când oamenii au nevoie de tine, nu ești acolo, lângă ei”, precizează Gheorghe Şoldan.

Donații și din Bistrița

Tot joi, 7 august, Primăria Bistriţa a anunțat că un camion cu ajutoare materiale adunate în urma campaniei umanitare pentru sinistraţii din Bucovina a plecat spre localitatea Broşteni.

Campania a fost lansată în 29 iulie, fiind sprijinită de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Instituţia Prefectului, iar donaţiile au putut fi făcute la patru puncte de colectare din municipiu, potrivit municipalităţii.

Cantităţile cele mai mari de ajutoare constau în pături, plăpumi, lenjerii de pat, perne, prosoape, haine şi papuci, la care se adaugă ulei, paste făinoase, zahăr, orez, făină albă, făină de mălai, pateuri şi conserve de carne.

De asemenea, la indicaţiile primite din partea autorităţilor din localităţile sinistrate, s-au adunat mai mulţi saci cu veselă de unică folosinţă - tacâmuri, farfurii, pahare, caserole -, detergenţi pentru rufe, produse de igienă.

Pe lângă aceste donaţii, în zilele care au urmat inundaţiilor din judeţul Suceava, câteva zeci de bistriţeni din satele Rodna, Şanţ, Anieş şi Livezile s-au deplasat la Broşteni pentru a-i ajuta pe localnici.

Semnal de alarmă de la Primăria Broșteni: "Se folosesc de suferința altora pentru a cere bani în interes propriu"
Semnal de alarmă de la Primăria Broșteni: "Se folosesc de suferința altora pentru a cere bani în interes propriu"
Primăria Broșteni transmite un mesaj în plină criză generată de inundațiile recente și trage un semnal de alarmă. Persoane necunoscute profită de suferința localnicilor și cer bani în...
Președintele Consiliului Județean Suceava: „Nu puteam sta deoparte până vin banii de la București” FOTO
Președintele Consiliului Județean Suceava: „Nu puteam sta deoparte până vin banii de la București” FOTO
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, susţine că mai multe primării din judeţ vor reconstrui câte o casă în localitatea Broşteni, grav afectată de inundaţii, el...
#inundatii Suceava, #inundatii Neamt, #brosteni Suceava, #ajutor sinistrati inundatii, #Primaria Bistrita, #donatii , #inundatii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Femeia desfigurata de propriul iubit a rupt tacerea! De ce a refuzat, de fapt, sa iasa din liftul in care a fost batuta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rayo a facut anuntul oficial despre Andrei Ratiu: "Acord!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cod roșu de ploi torențiale. Unde este așteptat să vină potopul
  2. Un bărbat și un copil au intrat în stop-cardio respirator după ce s-au electrocutat într-o piscină. Au fost chemate două elicoptere SMURD
  3. Primele declarații ale bărbatului din Arad care și-a ucis cu bestialitate fosta iubită cu care avea două fetițe: „Probabil că n-am gândit”
  4. Putin confirmă întâlnirea cu Trump, nu și cea cu Zelenski. A comunicat și locul preferat pentru un summit cu președintele SUA
  5. Zeci de persoane care participau la canonizarea Sfinților Paisie și Cleopa au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unii au ajuns la spital
  6. Imagini inedite cu Mango, un papagal vorbitor, care a ajutat polițiștii să destructureze o grupare de traficanți de droguri VIDEO
  7. Preşedintele CJ Suceava: „A ajuns la Broșteni un convoi de 5 tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice. Solidaritatea nu are culoare politică” FOTO
  8. Uniunea Europeană l-a păcălit pe Donald Trump. Investițiile de 600 de milioane de euro promise sunt doar “intenții”
  9. Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
  10. „Maimuța înțeleaptă privește de sus” . De ce China nu are niciun interes să lase Rusia să pună capăt războiului din Ucraina - analiză

Ultimele emisiuni

Acum 6 ore

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum