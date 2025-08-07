Preşedintele CJ Suceava: „A ajuns la Broșteni un convoi de 5 tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice. Solidaritatea nu are culoare politică” FOTO

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan anunță joi, 7 august, că a ajuns la Broșteni un convoi de 5 tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău.

Șoldan spune că gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice.

„În această după-amiază a ajuns la Broșteni un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău.

Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu suma de 800.000 de lei pentru reconstrucția Broșteniului”, a anunțat Gheorghe Şoldan pe Facebook.

„Nu suntem singuri în fața nenorocirilor”

„Îi mulțumesc, de asemenea, și prefectului județului Bacău, Claudiu Ilișanu, născut chiar aici, la Broșteni, cel care a inițiat această campanie.

Le sunt și rămân recunoscător parlamentarilor băcăuani care au însoțit convoiul: deputații Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel şi Adrian Popa şi senatorul Ionel Floroiu.

Nu în ultimul rând, le mulțumesc din suflet și primarilor din județul Bacău care au făcut parte din delegația care a ajuns astăzi la Broșteni. Gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice.

Și ne arată în primul rând că nu suntem singuri în fața nenorocirilor care se pot întâmplă oriunde, oricând”, adaugă preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

„Solidaritatea nu are culoare politică”

„La Broșteni, solidaritatea nu are culoare politică. E despre oameni, nu despre partide.

Am promis că vom reconstrui Broșteniul și îl vom transforma într-un mare șantier al solidarității. Iar în următoarele săptămâni veți vedea acest lucru.

Vom fi alături de fiecare om care a avut de suferit. Pentru că cea mai importantă calitate a unui lider politic e empatia. Degeaba ești cel mai bun specialist, degeaba ești un bun orator dacă, atunci când oamenii au nevoie de tine, nu ești acolo, lângă ei”, precizează Gheorghe Şoldan.

Donații și din Bistrița

Tot joi, 7 august, Primăria Bistriţa a anunțat că un camion cu ajutoare materiale adunate în urma campaniei umanitare pentru sinistraţii din Bucovina a plecat spre localitatea Broşteni.

Campania a fost lansată în 29 iulie, fiind sprijinită de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Instituţia Prefectului, iar donaţiile au putut fi făcute la patru puncte de colectare din municipiu, potrivit municipalităţii.

Cantităţile cele mai mari de ajutoare constau în pături, plăpumi, lenjerii de pat, perne, prosoape, haine şi papuci, la care se adaugă ulei, paste făinoase, zahăr, orez, făină albă, făină de mălai, pateuri şi conserve de carne.

De asemenea, la indicaţiile primite din partea autorităţilor din localităţile sinistrate, s-au adunat mai mulţi saci cu veselă de unică folosinţă - tacâmuri, farfurii, pahare, caserole -, detergenţi pentru rufe, produse de igienă.

Pe lângă aceste donaţii, în zilele care au urmat inundaţiilor din judeţul Suceava, câteva zeci de bistriţeni din satele Rodna, Şanţ, Anieş şi Livezile s-au deplasat la Broşteni pentru a-i ajuta pe localnici.

