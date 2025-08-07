„Moment de bucurie pură” în timpul operațiunilor de curățare după inundațiile din Suceava. Ce surpriză au făcut pompierii unei fetițe VIDEO

Pompierii i-au înseninat ziua de naștere unei fetițe afectate de inundații FOTO captură video Facebook /IGSU

Pompierii lucrează în continuare pentru a scoate aluviunile din gospodăriile afectate de inundațiile din Suceava, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a împărtășit și un „moment de bucurie pură” neașteptat. IGSU a publicat miercuri, 6 august, o înregistrare cu momentul inedit.

„În mijlocul eforturilor de a scoate aluviunile din curtea unei gospodării din localitatea Neagra, județul Suceava, pompierii de la ISU Dolj, aflați acolo pentru a ajuta în zonele afectate de inundații, au auzit că este ziua de naștere a fetiței în curtea căruia lucrau”, au transmis reprezentanții IGSU.

Pompierii au vrut să-i facă o surpriză fetiței de 8 ani.

„Pentru că un erou nu uită niciodată să aducă un zâmbet, chiar și în cele mai grele momente, pompierii doljeni i-au făcut o surpriză. Nu au avut un tort, dar i-au umplut o sacoșă cu dulciuri și, mai presus de orice, i-au cântat din toată inima „La mulți ani!” micuței care a împlinit 8 ani”, continuă IGSU.

Ziua de muncă a inclus astfel un „moment de bucurie pură”, atât pentru pompieri, cât și pentru fetiță.

„Un gest simplu, dar care a transformat o zi de muncă într-un moment de bucurie pură. Ei sunt eroii care, pe lângă faptul că salvează vieți, știu să ofere și speranță. Respect și admirație pentru acești oameni deosebiți! La mulți ani și din partea noastră, dragă Ania!”, se încheie mesajul IGSU.

Ads