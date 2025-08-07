Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

„Moment de bucurie pură” în timpul operațiunilor de curățare după inundațiile din Suceava. Ce surpriză au făcut pompierii unei fetițe VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Joi, 07 August 2025, ora 09:03
1485 citiri
„Moment de bucurie pură” în timpul operațiunilor de curățare după inundațiile din Suceava. Ce surpriză au făcut pompierii unei fetițe VIDEO
Pompierii i-au înseninat ziua de naștere unei fetițe afectate de inundații FOTO captură video Facebook /IGSU

Pompierii lucrează în continuare pentru a scoate aluviunile din gospodăriile afectate de inundațiile din Suceava, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a împărtășit și un „moment de bucurie pură” neașteptat. IGSU a publicat miercuri, 6 august, o înregistrare cu momentul inedit.

„În mijlocul eforturilor de a scoate aluviunile din curtea unei gospodării din localitatea Neagra, județul Suceava, pompierii de la ISU Dolj, aflați acolo pentru a ajuta în zonele afectate de inundații, au auzit că este ziua de naștere a fetiței în curtea căruia lucrau”, au transmis reprezentanții IGSU.

Pompierii au vrut să-i facă o surpriză fetiței de 8 ani.

„Pentru că un erou nu uită niciodată să aducă un zâmbet, chiar și în cele mai grele momente, pompierii doljeni i-au făcut o surpriză. Nu au avut un tort, dar i-au umplut o sacoșă cu dulciuri și, mai presus de orice, i-au cântat din toată inima „La mulți ani!” micuței care a împlinit 8 ani”, continuă IGSU.

Ziua de muncă a inclus astfel un „moment de bucurie pură”, atât pentru pompieri, cât și pentru fetiță.

„Un gest simplu, dar care a transformat o zi de muncă într-un moment de bucurie pură. Ei sunt eroii care, pe lângă faptul că salvează vieți, știu să ofere și speranță. Respect și admirație pentru acești oameni deosebiți! La mulți ani și din partea noastră, dragă Ania!”, se încheie mesajul IGSU.

UPDATE Cod roșu de vijelie puternică și ploi torențiale în județele Suceava, Iași și Neamț
UPDATE Cod roșu de vijelie puternică și ploi torențiale în județele Suceava, Iași și Neamț
Meteorologii au emis un cod roșu de vijelie puternică și ploi torențiale pentru zeci de localități din județul Suceava miercuri, 6 august. Pompierii intervin și în municipiul Suceava, unde...
Semnal de alarmă de la Primăria Broșteni: "Se folosesc de suferința altora pentru a cere bani în interes propriu"
Semnal de alarmă de la Primăria Broșteni: "Se folosesc de suferința altora pentru a cere bani în interes propriu"
Primăria Broșteni transmite un mesaj în plină criză generată de inundațiile recente și trage un semnal de alarmă. Persoane necunoscute profită de suferința localnicilor și cer bani în...
#inundatii Suceava, #inundatii, #pompieri, #isu dolj , #inundatii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza uriasa! Revine in televiziune si va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gandit nimeni
Digi24.ro
Momentul in care un civil din Bucea este executat in strada de catre rusi. Urmeaza jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: "Provocari"
DigiSport.ro
Cora Schumacher i-a lasat pe toti cu gura cascata. A spus de ce nu renunta la numele fostului sot
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericol pe litoralul Mării Negre. Cod galben de vânt puternic și valuri uriașe în Constanța
  2. Un jurnalist a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior. Cum a fost găsit
  3. Absențe notabile de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lipsesc Nicușor Dan și Klaus Iohannis, iar soția sa nu este prezentă din motive de sănătate
  4. Andrei Caramitru, după ce s-a declarat zi de doliu naţional, la moartea lui Ion Iliescu: „Eu o să beau șampanie și o să vă spun că niciodată nu vom ierta” FOTO
  5. Evadare spectaculoasă din Coreea de Nord. Metoda inedită prin care un bărbat a reușit să treacă granița maritimă spre Sud
  6. Universitatea Stanford desființează peste 300 de posturi după tăierile bugetare ale lui Donald Trump. „Măsuri dificile” VIDEO
  7. Se deschide Marele Muzeu Egiptean, în care s-a investit un miliard de euro și care găzduiește 100.000 de capodopere. Se anunță un magnet turistic la nivel mondial VIDEO
  8. Românul care a salvat 200 de case tradiționale bucovinene, aflate pe punctul de a fi demolate. Meșterul popular le caută un nou proprietar și le renovează
  9. Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua
  10. „Moment de bucurie pură” în timpul operațiunilor de curățare după inundațiile din Suceava. Ce surpriză au făcut pompierii unei fetițe VIDEO