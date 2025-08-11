"Speculează tragedia inundațiilor". Ministrul de Interne dezminte zvonurile și spune că s-a intervenit în toate satele afectate de inundații. "În fața dezinformării, venim cu fapte"

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 16:22
177 citiri
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu FOTO Hepta

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a declarat luni, 11 august, că pompierii ministerului pe care-l conduce au continuat să sprijine oamenii în înlăturarea efectelor inundațiilor din Suceava și Neamț, fără întrerupere, de la producerea inundațiilor din 27 iulie, el precizând că nu au existat sate întregi ignorate, așa cum au apărut unele informații în spațiul public.

'În zilele precedente, persoane cu vizibilitate publică au ales să speculeze tragedia inundațiilor, colportând neadevăruri care au ca efect subminarea încrederii în instituțiile statului. De exemplu, au afirmat incorect că 'statul e inexistent', că 'sunt sate întregi unde nu s-a intervenit', că 'nu s-a dat nici măcar RO-ALERT' și că 'de asta a murit lumea'. Acestea nu sunt opinii. Sunt minciuni. Și le demontăm cu date', spune Predoiu, potrivit unei postări pe Facebook.

El mai arată că pe 27 iulie au fost emise opt mesaje RO-ALERT în Suceava, trei în Neamț - avertizări clare, transmise conform procedurilor, în perioada 27 iulie - 10 august au fost peste 1.500 de misiuni în ambele județe, în care 200 de oameni au fost salvați și aproape 900 evacuați.

'Pompierii Ministerului Afacerilor Interne au continuat să sprijine oamenii în înlăturarea efectelor inundațiilor din Suceava și Neamț. Au făcut acest lucru fără întrerupere, după ce au salvat din fața apelor sute de persoane, intervenind de peste 80 de ori cu elicopterele MAI', adaugă acesta.

Predoiu spune că, zilnic, în teren s-au aflat peste 300 de pompieri, polițiști, jandarmi, salvamontiști, specialiști de la Sistemul de Gospodărire a Apelor și Secția de Drumuri Naționale, plus sute de voluntari și operatori economici și este stare de alertă la Poiana Teiului și Borca pentru curățarea Lacului Izvorul Muntelui, cu echipe mixte lucrând non-stop.

'Nu există sate întregi ignorate. Nu există lipsă de intervenție. Există însă sute de oameni în uniformă și mii de voluntari care, în timp ce unii țin conferințe, salvează vieți în noroi și sub ploaie. A spune că 'statul e criminal' și că 'nu a intervenit' nu este doar o jignire la adresa celor care își riscă viața, ci și o încercare de a submina încrederea publicului în instituțiile care funcționează', se precizează în postare.

Ministrul de Interne afirmă că statul român există, acționează și își face datoria, chiar dacă unii vor să convingă oamenii de contrariu.

'Adevărul nu se măsoară în postări virale, ci în vieți salvate, drumuri redeschise și gospodării refăcute. Vom fi aici până la ultimul om salvat și ultima gospodărie curățată', mai precizează Predoiu.

