Autor: Aniela Manolea
Vineri, 15 August 2025, ora 14:32
Liderul AUR George Simion anunță construcția unui centru social multifuncțional la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid
George Simion, liderul AUR, la Broșteni FOTO captură video Facebook /George Simion

Liderul AUR, George Simion, a organizat vineri, 15 august, o conferință de presă la Broșteni, județul Suceava, unde a anunțat construcția unui centru social, care să includă și un punct de prim ajutor, școala de meserii, centru de zi cu cantină și până la 100 de locuri de cazare. Una dintre cele mai afectate localități după inundațiile de la finalul lunii iulie, Broșteni a fost localitatea vizitată de George Simion și Călin Georgescu.

Președintele AUR, George Simion, a anunțat la Broșteni construcția unui centru social, care include centru de prim ajutor, școala de meserii, centru de zi cu cantină și până la 100 de locuri de cazare.

„Am depus actele la primărie și am scos autorizațiile de renovare a spațiului. Doar AUR este implicat în procesul de reconstrucție și renovare aici la Broșteni”, a menționat George Simion.

El a anunțat că planul va fi realizat în sprijinul sinistraților cu implicarea directă, financiară, logistică, a tuturor membrilor și parlamentarilor AUR.

Întregul proiect implică renovarea unei suprafețe de 1.700 de metri pătrați.

„Sperăm ca măcar jumătate de clădire să fie dată în folosință pe 6 decembrie 2025”, a mai spus liderul Alianței pentru Unirea Românilor.

Președintele AUR a fost acuzat de unii localnici din Broșteni că nu a venit, de fapt, pentru a oferi ajutor după inundații, ci doar pentru a se promova cu poze și filmări.

Inițial, fostul candidat la prezidențiale urmărit penal sub control judiciar, Călin Georgescu, a anunțat că va merge să ajute localnicii din Broșteni, dar Simion i-a luat-o înainte cu o zi.

